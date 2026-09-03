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Οικογενειακή τραγωδία στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά και την πεθερά του – Κατέγραψε τα πάντα και έστειλε τα βίντεο στην πρώην του

«Αυτό σου αξίζει» της έγραψε
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου της Manon Cruz
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Μία οικογενειακή τραγωδία έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πρώην πεθερά του. Βιντεοσκόπησε το έγκλημα και το έστειλε στην πρώην του πριν αυτοκτονήσει.

Τις σορούς των τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, εντόπισαν οι αρχές στη Γαλλία στην κοινότητα Gy, στην περιοχή Haute-Saône, όπως μετέδωσε το BFMTV, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας L’Est Républicain.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας 42χρονος πατέρας επικοινώνησε την Πέμπτη (03.09.2026) με συγγενικό του πρόσωπο και του αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει τα δύο παιδιά του, καθώς και τη 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του, με την οποία είχαν πρόσφατα χωρίσει. Ο άνδρας είπε ακόμα ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγγενής ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σε κοντινό τροχόσπιτο βρήκαν στη συνέχεια τις σορούς του 42χρονου άνδρα και της πρώην πεθεράς του. Και οι τέσσερις είχαν δολοφονηθεί με πυροβόλο όπλο.

Οι Αρχές εξετάζουν ως βασικό σενάριο αυτό της οικογενειακής τραγωδίας.

Βιντεοσκόπησε το έγκλημα και το έστειλε στη γυναίκα του

Ένας άνδρας που συνάντησε το AFP κοντά στον τόπο του τραγικού συμβάντος και ο οποίος παρουσιάστηκε ως ξάδελφός του, διηγείται ότι ο πατέρας της οικογένειας, διέπραξε το έγκλημα την ώρα που η πεθερά του είχε έρθει να πάρει τα παιδιά, αναμεταδίδει η Parisien.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη γυναίκα του λέγοντάς της: “Αυτό σου αξίζει”», πριν προωθήσει τα πλάνα στα αδέλφια του, ανέφερε ο άνδρας, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το όνομά του, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης.

Οι δύο τους, έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, καθώς είχαν κάνει μαζί διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Όμως την Τετάρτη (02.09.2026), η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να πάει εκείνη να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να επιστρέψω ξανά εκεί».

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