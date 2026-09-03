Ρωσικό σχέδιο για σαμποτάζ αμυντικών στόχων Δανία: Στρατολογούν πολίτες μέσω social media

Σαμποτάζ κατά εταιριών άμυνας στη Δανία που έχουν σχέση με την Ουκρανία ετοιμάζει η Ρωσία με το θέμα να έχει σημάνει συναγερμό.

Η Ρωσία για την επίτευξη του σχεδίου της στρατολογεί πολίτες από τη Δανία ανακοίνωσε σήμερα η PET, η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας και πληροφοριών της χώρας.

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Ο υβριδικός πόλεμος και τα σαμποτάζ στο ευρωπαϊκό έδαφος βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας αφού η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, κάνοντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν την επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες σαμποτάζ εναντίον αμυντικών εταιρειών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του τομέα αντικατασκοπείας της PET Εμίλ Γκρέσχολμ.

«Βλέπουμε ότι δανικές εταιρείες είναι επίσης στόχοι συγκεκριμένου ρωσικού σχεδιασμού δολιοφθορών και ότι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προετοιμάζουν δραστήρια ενέργειες σαμποτάζ που στρέφονται κατά της αμυντικής βιομηχανίας στη Δανία», δήλωσε.

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Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη σε υβριδικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Η PET αποκάλυψε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η Ρωσία αποπειράθηκε να στρατολογήσει Δανούς στα social media και σε πλατφόρμες τυχερών παιγνιδιών και να τους αναθέσει αποστολές, όπως να φωτογραφίσουν εταιρείες ή υποδομές και οι φωτογραφίες να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ενεργειών δολιοφθοράς, δήλωσε ο Γκρέσχολμ.

«Είναι εξαιρετικά σοβαρό, αν απλοί Δανοί πολίτες βοηθούν ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών – είτε εσκεμμένα είτε εν αγνοία τους», δήλωσε.

Ήδη από το 2024, η PET είχε επισημάνει πως η ρωσική απειλή εναντίον της Δανίας, χώρας που υποστηρίζει την Ουκρανία, είχε ενισχυθεί.