Κάνιε Γουέστ: Οι Δημοκρατικοί έκαναν πλύση εγκεφάλου στους μαύρους

“Έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου εδώ, έλα τώρα” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάνιε Γουέστ, λέγοντας πως “οι Δημοκράτες μας είχαν να ψηφίζουμε τους Δημοκράτες εδώ και χρόνια με κουπόνια τροφίμων. Για ποιο πράγμα μιλάς; Όπλα τη δεκαετία του ’80, βγάζοντας πατέρες έξω από το σπίτι, Σχέδιο Β, μειώνοντας τις ψήφους μας, κάνοντας μας να χάνουμε τα παιδιά μας με εκτρώσεις”.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η υποστήριξή του στον Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί ως υποστήριξη του ρατσισμού, ο Κάνιε Γουέστ είπε: “Το πιο ρατσιστικό πράγμα που μπορεί να μου πει κάποιος είναι ότι πρέπει να επιλέξω κάτι με βάση τη φυλή μου”.

“Δεν λέω σε κανέναν να μην ψηφίσει Δημοκρατικό” ανέφερε προσθέτοντας κάπως ακατανόητα: “Αγαπώ τον Ομπάμα, αγαπώ τη λεμονάδα, αγαπώ τα Wingstop, αγαπώ τα Polos, αγαπώ τα Jordans”.

“Πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό”

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δηλώσεις του Αμερικανού ράπερ, επιχειρηματία και συζύγου της Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνίστριας του ριάλιτι του E!, “Keeping Up With The Kardashians”, σχολιάζονται εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο Κάνιε Γουέστ λέει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν κάνει «πλύση εγκεφάλου» στους μαύρους Αμερικανούς και «τους αναγκάζουν να κάνουν εκτρώσεις» σε μια παράξενη νέα συνέντευξη. Πρέπει να κρατήσει το στόμα κλειστό, ακούγεται σαν ανόητος. Τα χρήματα και η φήμη δεν σε κάνουν έξυπνο” έγραψε ένας χρήστης στο twitter.

Σε ένα άλλο σχόλιο σημειώνεται: “Ο Κάνιε Γουέστ ισχυρίζεται ότι οι μαύροι Αμερικανοί έχουν υποστεί «πλύση εγκεφάλου» για να ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα παρά το γεγονός ότι το κόμμα προωθεί πολιτικές επιζήμιες για εκείνους. Λέει ο υποστηρικτής του Τραμπ”.