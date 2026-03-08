Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κάνσας: Εκκενώθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο λόγω «πιθανής απειλής» μέσα στο κτίριο

Εκατοντάδες ανήσυχοι ταξιδιώτες έχουν στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν βίντεο από το χάος που εκτυλίσσεται
Κόσμος εκκενώνει το αεροδρόμιο στο Κάνσας
Κόσμος εκκενώνει το αεροδρόμιο στο Κάνσας / X

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 08.03.2026, στο διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι λόγω απειλής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αεροδρόμιο του Κάνσας, εκκενώθηκε έπειτα από αναφορές για “πιθανή απειλή” μέσα στο κτίριο.

Μπερδεμένοι και τρομοκρατημένοι επιβάτες εθεάθησαν να σέρνουν τις αποσκευές τους έξω από το αεροδρόμιο και προς τον διάδρομο, ενώ όλες οι πτήσεις από τον μεγάλο κόμβο της Μεσοδυτικής Αμερικής καθηλώθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Το FBI βρίσκεται στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποια ήταν η απειλή.

 

Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στη Daily Mail: «Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI).»

«Για προληπτικούς λόγους, το τμήμα έχει εκκενώσει τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Η Αστυνομία του Αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή.»

Οι πτήσεις που φτάνουν εξακολουθούν να επιτρέπεται να προσγειώνονται, όμως δεν επιτρέπονται αναχωρήσεις, δήλωσε εκπρόσωπος του KCI στο Fox 4 KC News.

 

Εκατοντάδες ανήσυχοι ταξιδιώτες έχουν στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν βίντεο από το χάος που εκτυλίσσεται, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών ερευνούν τους διαδρόμους και τους τερματικούς σταθμούς.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
101
93
65
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo