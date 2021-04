Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στο θανατηφόρο περιστατικό κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. ώρα Ελλάδος) 02.04.2021, ήταν ο Ουίλιαμ Έβανς, που υπηρετούσε στο σώμα της αστυνομίας επί 18 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου, Γιογκανάντα Πίτμαντ.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έριξε το όχημά του πάνω σε αστυνομικούς της φρουράς του Καπιτωλίου, σκοτώνοντας τον Έβανς και τραυματίζοντας έναν δεύτερο αστυνομικό, προτού να πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα αστυνομικά πυρά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τα κίνητρα του δράστη, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου και το συμβάν αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Το αυτοκίνητο, αφού παρέσυρε τους αστυνομικούς, χτύπησε σε ένα από τα φράγματα ασφαλείας και σταμάτησε. «Τότε, ο ύποπτος βγήκε από το όχημα, κρατώντας ένα μαχαίρι» και προσπάθησε να επιτεθεί στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας τους Καπιτωλίου, Γιογκανάντα Πίτμαντ. Εκείνοι άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Το συμβάν «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τις έρευνες», εξήγησε ο Ρόμπερτ Κόντι, ο ασκών χρέη αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

Δεκάδες αστυνομικά οχήματα, με διακριτικά και χωρίς, έσπευσαν στο εμβληματικό κτίριο αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν – που έφερε στο μυαλό όλων μνήμες από όσα συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εισέβαλαν στο συγκρότημα.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Καπιτώλιο είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία. Ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από την περιοχή και οι αρχές ζήτησαν από τους φιλοπερίεργους περαστικούς να απομακρυνθούν. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται δύο άνθρωποι πάνω σε φορεία, να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe