Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αρνητικός στον κορονοϊό και θα εκτελεί ξανά με φυσική παρουσία τα καθήκοντά του και να πραγματοποιεί προεδρικά ταξίδια, δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου.

Στις 21 Ιουλίου ο 79χρονος πρόεδρος Μπάιντεν είχε διαγνωστεί θετικός στην Covid-19 και λίγο αφότου ανέρρωσε και βγήκε από την καραντίνα, βρέθηκε ξανά θετικός.

Ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ έκανε λόγο για σπάνια περίπτωση «επιστροφής» της νόσου, η οποία παρατηρείται σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών που λαμβάνουν το αντιικό φάρμακο Paxlovid.

Όπως επισημαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπάιντεν βγήκε σήμερα από τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από 18 ημέρες!

Κι αυτό γιατί όταν μετά την πρώτη νόσηση βρέθηκε αρνητικός (στις 27 Ιουλίου) προτίμησε – με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού του – να μην φύγει από τον Λευκό Οίκο, όπου και ξανανόσησε στις 30 Ιουλίου.

President Joe Biden had been isolating at the White House since July 30 after experiencing what his doctor described as a 'rebound case' of COVID-19.



