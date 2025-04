Καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ: Αυτός είναι ο προσωρινός ηγέτης του Βατικανού μέχρι να εκλεγεί νέος Πάπας

Ο Πάπας Φραγκίσκος «έφυγε από την ζωή» σήμερα Δευτέρα του Πάσχα (21.04.2025) βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια πιστούς, θρησκευτικούς ηγέτες και αρχηγούς κρατών, με τα βλέμματα να έχει τραβήξει πλέον ο Καρδινάλιος Κέβιν Γιόζεφ Φάρελ, ο ο προσωρινός διοικητής του Βατικανού.

Μάλιστα, ο Καρδινάλιος Κέβιν Γιόζεφ Φάρελ ήταν αυτός που ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πάπας Φραγκίσκος απεβίωσε, όπως ακριβώς προβλέπει το πρωτόκολλο βάσει της θέσης και των αρμοδιοτήτων που κατέχει ως καμεράριος (camerlengo) της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

«Αγαπητές αδελφές και αδελφοί, με βαθύ πόνο πρέπει να ανακοινώσω τον θάνατο του Αγίου Πατέρα μας Φραγκίσκου. Στις 7:35 σήμερα το πρωί, ο επίσκοπος της Ρώμης Φραγκίσκος επέστρεψε στον Οίκο του Πατρός» δήλωσε αρχικά ο Καρδινάλιος Φάρελ.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Το σύνολο της ζωής του αφιερώθηκε στην υπηρεσία προς τον Κύριο και την Εκκλησία του».

Στο τέλος τόνισε: «Μας δίδαξε να ζούμε τις αξίες του Ευαγγελίου με πίστη, θάρρος και οικουμενική αγάπη. Ειδικά υπέρ των φτωχότερων και περιθωριοποιημένων. Με απεριόριστη ευγνωμοσύνη για το παράδειγμά του, πραγματικού μαθητή του Κυρίου Ιησού, παραδίδουμε την ψυχή του πάπα Φραγκίσκου στην πλήρη ελέους αγάπη του Θεού».

At 9:45 AM, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, announced the death of Pope Francis from the Casa Santa Marta with these words:



