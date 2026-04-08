Κάρλα Μπρούνι: Άβαφη, αγέλαστη και με λερωμένα sneakers στο εφετείο για τον Νικολά Σαρκοζί

Κάρλα Μπρούνι και Νικολά Σαρκοζί / AP Photo / Thibault Camus

Μακριά πολύ από τη λαμπερή εικόνα που την έχουμε συνηθίσει, εμφανίστηκε η Κάρλα Μπρούνι στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί στο δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η έφεση που άσκησε για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του στην υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με τη χρηματοδότηση, αλλά αποφυλακίστηκε εν αναμονή της έφεσης. Η Κάρλα Μπρούνι επέλεξε ένα λιτό λουκ, με ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά, λερωμένα sneakers, ενώ φωτογραφήθηκε να περπατά στο δικαστικό μέγαρο Palais de Justice στο Παρίσι.

Έχοντας στο πλευρό της δύο αστυνομικούς, το πρώην μοντέλο κρατούσε μόνο τα γυαλιά ηλίου και το κινητό της τηλέφωνο. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα πρακτορεία, η Κάρλα Μπρούνι δείχνει κουρασμένη και ταλαιπωρημένη, αποφεύγοντας μάλιστα να χαμογελάσει.

Η Κάρλα Μπρούνι στο δικαστικό μέγαρο του Παρισιού / AP Photo / Thibault Camus
Κάρλα Μπρούνι και Νικολά Σαρκοζί / AP Photo / Thibault Camus
Ταλαιπωρημένη η Κάρλα Μπρούνι στο πλευρό του Σαρκοζί / REUTERS / Abdul Saboor

Όπως σημειώνει η Daily Mail η εικόνα της Κάρλα Μπρούνι ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της 21ης Οκτωβρίου όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του πρώην προέδρου της Γαλλίας ενώ αυτός οδηγείτο στις φυλακές La Sante.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το σχέδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης και έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της ΕΕ και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μεταπολεμικά που εξέτισε ποινή φυλάκισης.

Σαρκοζί και Μπρούνι έξω από το σπίτι τους λίγο πριν ο Γάλλος πρώην πρόεδρος κατευθυνθεί στη φυλακή La Sante / REUTERS / Benoit Tessier / File Photo


Ύστερα από 20 ημέρες σε φυλακή στο Παρίσι, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαντλητικές» και «εφιάλτικές», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ενώ δημοσίευσε και βιβλίο για τις 20 μέρες του στη φυλακή. 

