Κασμίρ: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Χείμαρροι «καταπίνουν» τεράστιες εκτάσεις

Νεκρούς άφησαν πίσω τους οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το ινδικό Κασμίρ.

Πέντε νεκροί είναι ο πρόσφατος απολογισμός από κατολίσθηση στο ινδικό Κασμίρ που προκλήθηκαν από τις βροχές που προκάλεσε μουσώνας, με τις καταστροφές που άφησε πίσω του να είναι τεράστιες και σε γέφυρες και σπίτια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI) μετέδωσε πλάνα στα οποία χείμαρροι λάσπης σκεπάζουν γέφυρες και κατακλύζουν ινδουιστικούς ναούς.

Ένας υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος, ο Όμαρ Αμπντάλα, είπε ότι η κατάσταση στην περιοχή του Τζάμου είναι «πολύ σοβαρή».

Μπορεί οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις να είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όμως σύμφωνα με τους ειδικους, η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό, αυξάνουν τη συχνότητά, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους.

Από τις πλημμύρες της 5ης Αυγούστου βυθίστηκε στη λάσπη η πόλη Νταράλι, στο κρατίδιο Ουταρακάντ. Οι νεκροί πιθανολογείται ότι ξεπερνούν τους 70, όμως ακόμη δεν υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος απολογισμός.

Στις 14 Αυγούστου, χείμαρροι λάσπης έπνιξαν το χωριό Τσισότι, επίσης στο ινδικό Κασμίρ, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 60 νεκρούς.