Κόσμος

Κασμίρ: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Χείμαρροι «καταπίνουν» τεράστιες εκτάσεις

Βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής
Πλημμύρισμένη περιοχή
Πλημμύρες στο Κασμίρ Photo / Reuters

Νεκρούς άφησαν πίσω τους οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το ινδικό Κασμίρ.

Πέντε νεκροί είναι ο πρόσφατος απολογισμός από κατολίσθηση στο ινδικό Κασμίρ που προκλήθηκαν από τις βροχές που προκάλεσε μουσώνας, με τις καταστροφές που άφησε πίσω του να είναι τεράστιες και σε γέφυρες και σπίτια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India (PTI) μετέδωσε πλάνα στα οποία χείμαρροι λάσπης σκεπάζουν γέφυρες και κατακλύζουν ινδουιστικούς ναούς.

Ένας υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος, ο Όμαρ Αμπντάλα, είπε ότι η κατάσταση στην περιοχή του Τζάμου είναι «πολύ σοβαρή».

Μπορεί οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις να είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όμως σύμφωνα με τους ειδικους, η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό, αυξάνουν τη συχνότητά, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους.

Από τις πλημμύρες της 5ης Αυγούστου βυθίστηκε στη λάσπη η πόλη Νταράλι, στο κρατίδιο Ουταρακάντ. Οι νεκροί πιθανολογείται ότι ξεπερνούν τους 70, όμως ακόμη δεν υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος απολογισμός.

 

Στις 14 Αυγούστου, χείμαρροι λάσπης έπνιξαν το χωριό Τσισότι, επίσης στο ινδικό Κασμίρ, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 60 νεκρούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φωτορεπόρτερ καταγγέλλει το Reuters μετά τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα – Viral η ανάρτηση της Βάλερι Ζινκ με την σκισμένη ταυτότητα
«Είναι αδύνατο να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και διευκόλυνση της συστηματικής εξόντωσης 245 δημοσιογράφων στη Γάζα» έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ
Η Καναδή φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ 2
Newsit logo
Newsit logo