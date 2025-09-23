Κόσμος

Καταδίκη για τη «Μήδεια» της Νέας Ζηλανδίας – Σκότωσε τα παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Μια σειρά συμπτώσεων αποκάλυψαν ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας. με μια μητέρα να έχει αφαιρέσει τη ζωή από τα παιδιά της και να έχει κρύψει τις σορούς τους σε βαλίτσες. 
δίκη
Η Hakyung Lee ακούει την ετυμηγορία για την δολοφονία των παιδιών της / (Lawrence Smith/Stuff Pool Photo via AP)

Μόνο την ποινή περιμένει να ακούσει η Χακιούνγκ Λι, Νεοζηλανδή με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, η οποία ομολόγησε ότι το 2018 σκότωσε τα δυο της παιδιά έξι και οκτώ ετών και στη συνέχεια έκρυψε τα άψυχα κορμάκια τους σε βαλίτσες

Η Χακιούνγκ Λι καταδικάστηκε για τον φόνο των δύο της παιδιών, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε μεν ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής. Επέλεξε μάλιστα να εκπροσωπήσει η ίδια τον ευατό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματα των παιδιών της με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022. Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

