Κατάπαυση του πυρός στη Συρία: Τα 14 σημεία της συμφωνίας – «Τίτλοι τέλους» για τους Κούρδους μαχητές

Θέμα λίγων ημερών ήταν η προώθηση των κυβερνητικών στρατευμάτων στην βορειοανατολική Συρία για την κατάληψη στρατηγικής σημασίας εδαφών που είχαν υπό τον έλεγχό τους οι Κούρδοι μαχητές, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί σήμερα (18.01.2026) κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με τον Μαζλούμ Άμπντι, επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων (γνωστών και ως Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων – SDF) έπειτα από περίπου δύο ημέρες έντονων συγκρούσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύριοι – πιστοί στην κυβέρνηση – κατεδάφισαν μνημείο των Κούρδων μαχητών και πανηγυρίζουν μετά την συμφωνία εκεχειρίας / REUTERS / Karam al-Masri

«Προτείνω πλήρη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Σάρα ενώπιον των δημοσιογράφων στο προεδρικό μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, προσθέτοντας ότι υπογράφηκε συμφωνία από απόσταση με τον Άμπντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στρατιώτες του συριακού στρατού με τανκ στη – μέχρι πρότινος ελεγχόμενη από τους Κούρδους – Ντέιρ αλ Ζορ / REUTERS / Khalil Ashawi

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προεδρία δημοσιοποίησε το κείμενο της υπογεγραμμένης συμφωνίας 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών.

– Την άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των υπό κουρδικό έλεγχο επαρχιών Ντέιρ Εζόρ και Ράκα στρατιωτικά και διοικητικά.

– Την παράδοση στην κυβέρνηση όλων των συνοριακών περασμάτων και των πεδίων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή.

– Την κρατική μέριμνα για τους φυλακισμένους τζιχαντιστές του ISIS και τις οικογένειές τους που κρατούνται σε φυλακές και στρατόπεδα που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Επίσης, βάσει της συμφωνίας για εκεχειρία, οι SDF θα δεσμευτούν να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους αρχηγούς και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκτός της χώρας.

All 14 terms of the Syria–SDF ceasefire agreement. https://t.co/bxim7quAnZ pic.twitter.com/EdJrHOCuhV — Clash Report (@clashreport) January 18, 2026

«Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις SDF θα επιλυθούν», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Σάρα ο οποίος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Άμπντι αύριο Δευτέρα (19.01.2025).

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Τομ Μπαράκ, χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή δηλώντονας πως «αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια».

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Two great Syrian leaders, driven by the… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026

Ακόμα, στην ανάρτησή του πρόσθεσε:

«Ο Πρόεδρος αλ-Σάρα έχει επιβεβαιώσει ότι οι Κούρδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συρίας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν με ενδιαφέρον την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του ιστορικού μας εταίρου στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) καθώς προχωράμε μπροστά στην ακατάπαυστη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Η δύσκολη δουλειά της οριστικοποίησης των λεπτομερειών μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας ενσωμάτωσης ξεκινά τώρα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται σταθερά πίσω από αυτή τη διαδικασία σε κάθε στάδιο – καθώς προστατεύουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας στην ήττα των υπολειμμάτων του ISIS και προωθούμε το τολμηρό σχέδιο ειρήνης της Μέσης Ανατολής του προέδρου Τραμπ».