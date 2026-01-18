Κόσμος

Κατάπαυση του πυρός στη Συρία: Τα 14 σημεία της συμφωνίας – «Τίτλοι τέλους» για τους Κούρδους μαχητές

Οι κουρδικές δυνάμεις των SDF ενσωματώνονται στον συριακό στρατό, παραδίδουν πετρελαιοπηγές και περιοχές που είχαν ανακαταλάβει από τους τζιχαντιστές του ISIS
Σύριοι κατεδάφισαν μνημείο των Κούρδων μαχητών και πανηγυρίζουν με την συριακή σημαία μετά την συμφωνία εκεχειρίας
Σύριοι - οπαδοί της κυβέρνησης - κατεδάφισαν μνημείο των Κούρδων μαχητών και πανηγυρίζουν με την συριακή σημαία μετά την συμφωνία εκεχειρίας / REUTERS / Karam al-Masri

Θέμα λίγων ημερών ήταν η προώθηση των κυβερνητικών στρατευμάτων στην βορειοανατολική Συρία για την κατάληψη στρατηγικής σημασίας εδαφών που είχαν υπό τον έλεγχό τους οι Κούρδοι μαχητές, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί σήμερα (18.01.2026) κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με τον Μαζλούμ Άμπντι, επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων (γνωστών και ως Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων – SDF) έπειτα από περίπου δύο ημέρες έντονων συγκρούσεων.

Σύριοι κατεδάφισαν μνημείο των Κούρδων μαχητών και πανηγυρίζουν με την συριακή σημαία μετά την συμφωνία εκεχειρίαςΣύριοι – πιστοί στην κυβέρνηση – κατεδάφισαν μνημείο των Κούρδων μαχητών και πανηγυρίζουν μετά την συμφωνία εκεχειρίας / REUTERS / Karam al-Masri

«Προτείνω πλήρη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Σάρα ενώπιον των δημοσιογράφων στο προεδρικό μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, προσθέτοντας ότι υπογράφηκε συμφωνία από απόσταση με τον Άμπντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Τανκ και στρατιώτης του συριακού στρατούΣτρατιώτες του συριακού στρατού με τανκ στη – μέχρι πρότινος ελεγχόμενη από τους Κούρδους – Ντέιρ αλ Ζορ / REUTERS / Khalil Ashawi

Η προεδρία δημοσιοποίησε το κείμενο της υπογεγραμμένης συμφωνίας 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών.

– Την άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των υπό κουρδικό έλεγχο επαρχιών Ντέιρ Εζόρ και Ράκα στρατιωτικά και διοικητικά.

– Την παράδοση στην κυβέρνηση όλων των συνοριακών περασμάτων και των πεδίων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή.

– Την κρατική μέριμνα για τους φυλακισμένους τζιχαντιστές του ISIS και τις οικογένειές τους που κρατούνται σε φυλακές και στρατόπεδα που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Επίσης, βάσει της συμφωνίας για εκεχειρία, οι SDF θα δεσμευτούν να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους αρχηγούς και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκτός της χώρας.

«Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις SDF θα επιλυθούν», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Σάρα ο οποίος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Άμπντι αύριο Δευτέρα (19.01.2025).

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Τομ Μπαράκ, χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή δηλώντονας πως «αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια».

 

Ακόμα, στην ανάρτησή του πρόσθεσε:

«Ο Πρόεδρος αλ-Σάρα έχει επιβεβαιώσει ότι οι Κούρδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συρίας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν με ενδιαφέρον την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του ιστορικού μας εταίρου στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) καθώς προχωράμε μπροστά στην ακατάπαυστη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Η δύσκολη δουλειά της οριστικοποίησης των λεπτομερειών μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας ενσωμάτωσης ξεκινά τώρα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται σταθερά πίσω από αυτή τη διαδικασία σε κάθε στάδιο – καθώς προστατεύουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας στην ήττα των υπολειμμάτων του ISIS και προωθούμε το τολμηρό σχέδιο ειρήνης της Μέσης Ανατολής του προέδρου Τραμπ».

