Συρία: Ηττήθηκαν οι Κούρδοι μαχητές από τον συριακό στρατό – Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός

Μετά από αρκετές ημέρες καταστροφικών συγκρούσεων ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές στη βορειοανατολική Συρία, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να «σιγήσουν τα όπλα» και να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός.

Αφού οι Κούρδοι αποσύρθηκαν από στρατηγικές τοποθεσίες και κρίσιμες πετρελαιοπηγές στη βόρεια και στην ανατολική Συρία, τα κυβερνητικά στρατεύματα κατάφεραν να πετύχουν σημαντικά εδαφικά κέρδη, αφού κατέλαβαν τμήματα της επαρχίας Ράκα ακόμα και την Ντέιρ αλ Ζορ, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Μέλη του συριακού στρατού στην Ντέιρ αλ Ζορ / REUTERS / Khalil Ashawi

Από την πλευρά του, ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα συναντήθηκε σήμερα (18.01.2026) με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Δαμασκό – ο οποίος συνάντησε τον ηγέτη των Κούρδων μαχητών χθες (17.01.2026) στο Ερμπίλ του Ιράκ – και μίλησε «για την ενότητα της Συρίας και την κυριαρχία της σε όλη την επικράτειά της, όπως και τη σημασία του διαλόγου σε αυτό το στάδιο και της ανοικοδόμησης της Συρίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων.

Τανκ του συριακού στρατού / REUTERS / Khalil Ashawi

Παράλληλα, συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συριακή κυβέρνηση και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ – συμφώνησαν σε άμεση εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, κάτι που επιβεβαίωσε και η αμερικανική πλευρά.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Τομ Μπαράκ, χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε μεταξύ του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προώθηση των κυβερνητικών δυνάμεων στις κουρδικές περιοχές στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

«Αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια», έγραψε ο Μπαράκ στην πλατφόρμα X.

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Two great Syrian leaders, driven by the… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026

Ακόμα, στην ανάρτησή του πρόσθεσε:

«Ο Πρόεδρος αλ-Σάρα έχει επιβεβαιώσει ότι οι Κούρδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συρίας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν με ενδιαφέρον την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του ιστορικού μας εταίρου στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) καθώς προχωράμε μπροστά στην ακατάπαυστη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Η δύσκολη δουλειά της οριστικοποίησης των λεπτομερειών μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας ενσωμάτωσης ξεκινά τώρα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται σταθερά πίσω από αυτή τη διαδικασία σε κάθε στάδιο – καθώς προστατεύουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας στην ήττα των υπολειμμάτων του ISIS και προωθούμε το τολμηρό σχέδιο ειρήνης της Μέσης Ανατολής του προέδρου Τραμπ».