Καταρρακτώδεις βροχές στη Γαλλία με τρεις νεκρούς – Η κακοκαιρία σαρώνει και τις Κάννες όπου γίνεται το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Τουλάχιστον 3 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Γαλλία. Τα φαινόμενα πλήττουν και τις Κάννες όπου διεξάγεται το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Τρίτη (20.05.2025) το Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ αυτών ένα ζευγάρι 80χρονων στο Λαβαντού, στα παράλια, όπου ο δήμαρχος περιέγραψε «σκηνές πολέμου».

Στην κοινότητα Λαβαντού ένα ζευγάρι παρασύρθηκε με το όχημά του από έναν χείμαρρο. Το πτώμα της γυναίκας εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εισαγγελέας της Τουλόν, Σαμιουέλ Φινιέλζ, σύμφωνα με το οποίο η «κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην περιοχή».

Eyewitness video captures extreme weather as hail crashes down in southwest France pic.twitter.com/MBjuKsdXoq — Reuters (@Reuters) May 20, 2025

«Ήταν ένα πραγματικά βίαιο φαινόμενο, απίστευτο, ακατανόητο», είπε ο δήμαρχος του Λαβαντού Ζιλ Μπερναρντί ενώπιον δημοσιογράφων. Έπεσαν «255 χιλιοστά βροχής σε διάστημα μίας ώρας προκαλώντας έναν τεράστιο χείμαρρο», συμπλήρωσε ο ίδιος, περιγράφοντας «σκηνές πολέμου» με «δρόμους κομμένους στα δύο» και «διαλυμένες γέφυρες».

This afternoon: Severe flooding hit Vidauban in the Var department, France on May 20, 2025, following intense torrential rains. pic.twitter.com/FMKpbGs4Om — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 20, 2025

Στο Βιντομπάν, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του επίσης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του. «Μία οδηγός και η συνεπιβάτιδά της βρέθηκαν σε έναν αγροτικό δρόμο που είχε βυθιστεί πλήρως κάτω από τα νερά», πέφτοντας μέσα σε ένα χαντάκι, όμως μονάχα η οδηγός κατάφερε να διασωθεί μετά την παρέμβαση ενός δημοτικού συμβούλου που βρέθηκε στο σημείο, αφηγήθηκε ο δήμαρχος της κοινότητας Κλοντ Πιανετί, στο Facebook.

This afternoon: Torrential storms caused the Môle River to overflow, flooding the Gulf of Saint-Tropez Airport. May 20, 2025



Var Region, France



Via: @JohanRouquet pic.twitter.com/z0Q23Mz8FR — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 20, 2025

Ενισχύσεις εστάλησαν ιδίως στα διαμερίσματα Μπους ντι Ρον και Αλπ-Μαριτίμ, για να συνδράμουν τους 200 πυροσβέστες που είχαν ήδη κινητοποιηθεί εκεί και πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις «ορισμένες εκ των οποίων για διασώσεις και μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία», διευκρίνισε η περιφέρεια.

Οι καταρρακτώδεις βροχές στο Βαρ σημειώθηκαν την επομένη των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες και ζημιές αυτήν τη φορά στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ιδίως στη σιδηροδρομική γραμμή Μπορντό-Τουλούζ, στην οποία κανένα δρομολόγιο δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί για αρκετές ημέρες.