Κατασκοπευτικό θρίλερ στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ: 16 χρόνια φυλακή σε ναύτη που πούλησε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα – «Τα έκανα θάλασσα»

Σε 16 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Jinchao Wei, γνωστός και ως Patrick, πρώην ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Την ποινή ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Ο Κινέζος κατάσκοπος που υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κρίθηκε ένοχος για πώληση ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών στο Πεκίνο, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν ότι η ίδια του η μητέρα γνώριζε και τον παρότρυνε να συνεχίσει την κατασκοπευτική του δράση.

Ο 25χρονος Jinchao Wei καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στο Σαν Ντιέγκο σε 200 μήνες φυλάκισης, έχοντας χαρακτηριστεί «προδότης» από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την απόφαση, πούλησε πληροφορίες εθνικής άμυνας σε αξιωματικό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών έναντι περίπου 12.000 δολαρίων.

«Αυτός ο εν ενεργεία ναύτης πρόδωσε τη χώρα του και έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

January 13, 2026

Στρατολόγηση μέσω social media

Στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ο Wei προσλήφθηκε από έναν Κινέζο αξιωματικό μυστικών υπηρεσιών μέσω social media, ο οποίος αρχικά παρουσιάστηκε ως λάτρης του ναυτικού που εργαζόταν για την κρατική China Shipbuilding Industry Corporation.

Καθώς η σχέση τους εξελισσόταν, ο Wei τον αποκαλούσε «Μεγάλο Αδελφό Andy» και δέχτηκε να κρατήσει τη σχέση τους μυστική χρησιμοποιώντας πολλαπλές κρυπτογραφημένες εφαρμογές, διαγράφοντας μηνύματα και λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας ψηφιακά «dead drops» που εξαφανίζονται σε 72 ώρες και χρησιμοποιώντας έναν νέο υπολογιστή και τηλέφωνο που του παρείχε ο χειριστής του.

Ωστόσο, ο Wei αντιλήφθηκε πολύ νωρίς ότι επρόκειτο για αξιωματικό της κινεζικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε εκμυστηρευτεί σε φίλο του ότι ένας «εξαιρετικά ύποπτος» άνδρας του πρόσφερε 500 δολάρια την ημέρα για να «περπατά στην αποβάθρα» και να παρατηρεί ποια πολεμικά πλοία ήταν αγκυροβολημένα. «Αυτό είναι προφανώς γαμ… κατασκοπεία», φέρεται να είπε.

Φωτογραφίες, βίντεο και εγχειρίδια οπλικών συστημάτων

O Wei αν και γνώριζε πως παραβίαζε τον νόμο, συνέχισε τη συνεργασία. Μεταξύ Μαρτίου 2022 και Αυγούστου 2023, μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, έστειλε στον Κινέζο αξιωματικό φωτογραφίες και βίντεο του αεροπλανοφόρου USS Essex, πληροφορίες για θέσεις πλοίων και λεπτομέρειες οπλικών συστημάτων.

Σε διάστημα 18 μηνών, ο 25χρονος εισέπραξε περισσότερα από 12.000 δολάρια, με τη μεγαλύτερη «πληρωμή» να αφορά την πώληση τουλάχιστον 30 τεχνικών και επιχειρησιακών εγχειριδίων που σχετίζονταν με συστήματα του αμερικανικού Ναυτικού. Το ποσό που έλαβε αντιστοιχούσε περίπου στο 20% του ετήσιου μισθού του.

Ο ρόλος της μητέρας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η μητέρα του Γουέι γνώριζε για τη δράση του και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει, θεωρώντας ότι αυτό θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μελλοντική θέση στην κινεζική κυβέρνηση.

Ο Κινέζος χειριστής του μάλιστα τού είχε πει ότι το Πεκίνο ήταν διατεθειμένο να καλύψει τα έξοδα για να ταξιδέψει ο ίδιος και η μητέρα του στην Κίνα για δια ζώσης συνάντηση. Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι ο Γουέι είχε αναζητήσει διαδικτυακά πτήσεις προς την Κίνα λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Παραμένει ασαφές αν η μητέρα του θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις.

Στη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα και ηχητικά αρχεία που κατέγραφαν τον τρόπο επικοινωνίας του Γουέι με τον χειριστή του, τα μέτρα μυστικότητας, τις ανατεθειμένες αποστολές και τις προσπάθειες συγκάλυψης.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές, διέγραφαν μηνύματα και λογαριασμούς, βασίζονταν σε ψηφιακά «νεκρά σημεία» διάρκειας 72 ωρών και είχαν προμηθεύσει τον Wei με νέο κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή.

«Ναι, τα έκανα θάλασσα»

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο 25χρονος υπέβαλε χειρόγραφη επιστολή στον δικαστή, ζητώντας επιείκεια. «Ναι, τα έκανα θάλασσα», έγραψε, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι συνήγοροί του ζήτησαν ποινή μόλις 30 μηνών, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του δεν προήλθαν από «μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ», ούτε από επιθυμία πλουτισμού.