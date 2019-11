Ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει τη Βενετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς το βράδυ της Τρίτης στις 10.50 μ.μ. η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966.

«Η κατάσταση είναι δραματική. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει. Το κόστος θα είναι υψηλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο δήμαρχος στο Twitter.

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό που ξεπερνούσε το ένα μέτρο, ενώ η παρακείμενη βασιλική του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια.

Venice was hit by the highest tide in more than 50 years late yesterday | https://t.co/mY4MCnsyqQ pic.twitter.com/2CdagrwewU

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες πλημμύρες έχουν σημειωθεί την τελευταία 20ετία, η πιο πρόσφατη τον Οκτώβριο του 2018. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές εντός του ναού. Το 2018, οι διαχειριστές της είχαν ανακοινώσει ότι η βασιλική είχε υποστεί φθορά 20 ετών μέσα σε μόλις μια ημέρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν νερό με ροή ποταμού να πλημμυρίζει μια από τις βασικές διελεύσεις της Βενετίας, ενώ ένα άλλο δείχνει μεγάλα κύματα να χτυπούν τα πλοιάρια που είναι δεμένα κατά μήκος του Παλατιού των Δόγηδων και να σκάνε στα πεζοδρόμια.

#Update: An other video captured in #Venice, #Italy shows you the heavy extend of the rainfall in the region with no end near in sight to be stopping soon. pic.twitter.com/bOkwg4Ytri

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 12, 2019