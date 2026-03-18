Κατζ: Σκοτώσαμε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ – Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ήταν αυτός που ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη χθες το βράδυ (17/3/2026). Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «σημαντικές εκπλήξεις» αναμένονται μέσα στην ημέρα.

«Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα, που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι «η ένταση των πληγμάτων στο Ιράν αυξάνεται» και ότι «ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών Χατίμπ εξουδετερώθηκε επίσης τη νύχτα».

Ο Κατζ σημείωσε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο… χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση».

Israeli Defense Minister Katz:



Significant surprises are expected today across all fronts that will escalate the war to a new level.



We have authorized the IDF to eliminate any Iranian official once a "targeting circle" has been closed on them, without the need for additional… March 18, 2026

Η ανακοίνωση του IDF για τον θάνατο του Ισμαΐλ Χατίμπ

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Εσμαΐλ Χατίμπ έκανε και ο IDF λέγοντας: «Ο Ισμαΐλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος εξολοθρεύθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Ο Χατίμπ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και της δολοφονίας διαδηλωτών, και ηγήθηκε τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών σε όλο τον κόσμο. Ομοίως, έδρασε εναντίον Ιρανών πολιτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη Mahsa Amini (2022–2023).

ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

Το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών, εποπτεύοντας την παρακολούθηση, την κατασκοπεία και την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, ιδίως εναντίον Ισραηλινών και Ιρανών πολιτών».