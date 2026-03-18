Κατζ: Σκοτώσαμε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ – Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις

Ο Κατζ και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο»
Ισραέλ Κατζ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ήταν αυτός που ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη χθες το βράδυ (17/3/2026). Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «σημαντικές εκπλήξεις» αναμένονται μέσα στην ημέρα.

«Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα, που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι «η ένταση των πληγμάτων στο Ιράν αυξάνεται» και ότι «ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών Χατίμπ εξουδετερώθηκε επίσης τη νύχτα».

Ο Κατζ σημείωσε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο… χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση».

Η ανακοίνωση του IDF για τον θάνατο του Ισμαΐλ Χατίμπ

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Εσμαΐλ Χατίμπ έκανε και ο IDF λέγοντας: «Ο Ισμαΐλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος εξολοθρεύθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Ο Χατίμπ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και της δολοφονίας διαδηλωτών, και ηγήθηκε τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών σε όλο τον κόσμο. Ομοίως, έδρασε εναντίον Ιρανών πολιτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη Mahsa Amini (2022–2023).

Το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών, εποπτεύοντας την παρακολούθηση, την κατασκοπεία και την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, ιδίως εναντίον Ισραηλινών και Ιρανών πολιτών».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πανεπιστήμιο στην Κίνα ενθαρρύνει τους μαθητές να ερωτευτούν, ως σχέδιο για να αυξηθούν οι γάμοι και οι γεννήσεις
Το 2025, ο πληθυσμός μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ποσοστό γεννήσεων να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση
κίνα
Τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος
Σκοπός του είναι να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια
Το άγαλμα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου
