«Καβγάς» Τραμπ και Μελάνια μέσα στο Marine One – Την μαλώνει και της κουνάει το δάχτυλο

Μετά τους Μακρόν, σειρά είχαν οι Τραμπ. Στην πτήση επιστροφής από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο φακός «έπιασε» τον Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ σε μια έντονη στιγμή. Μέσα στο Marine One, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κουνάει αυστηρά το δάχτυλο προς τη σύζυγό του, ενώ η Πρώτη Κυρία αντιδρούσε κουνώντας το κεφάλι της, σε μια εικόνα που προκάλεσε πολλά σχόλια.

Το βίντεο με το «συζυγικό καβγαδάκι» μεταξύ Τραμπ και Μελάνια τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (25.09.2024) και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Όπως φαίνεται στο λίγων δευτερολέπτων στιγμιότυπο, ο Τραμπ μιλάει σε κάπως έντονο ύφος στη σύζυγό του με εκείνη να του απαντά, σαν να προσπαθεί κάτι να τους εξηγήσει, κουνώντας μάλιστα το χέρι της. Τότε σηκώνει και της κουνάει το δάχτυλο με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να κουνάει το κεφάλι της.

Το κλιπ τελειώνει με το ζευγάρι να αποβιβάζεται από το Marine One και τελικά να περπατάει χέρι-χέρι προς τον τον Λευκού Οίκου. Η Daily Mail έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

Το σκηνικό θύμισε τους Μακρόν

Το σκηνικό θύμισε τους Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν όταν καυγάδισαν στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την άφιξή τους στο Ανόι, με την Μπριζίτ να προσγειώνει το χέρι της στο πρόσωπο, λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό σκάφος.

Το βίντεο:

À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Ο Τραμπ τότε δεν παρέλειψε να δώσει και… συμβουλές έγγαμου βίου στον Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, τραλάροντας τον Γάλλο πρόεδρο.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Fox News, Πίτερ Ντούσι, αν έχει κάποια «συμβουλή ηγέτη προς ηγέτη» για τον Μακρόν, ο Τραμπ αστειεύτηκε:

«Να βεβαιώνεσαι ότι η πόρτα παραμένει κλειστή», προκαλώντας γέλια στο Οβάλ Γραφείο.