Καζακστάν: Πανεπιστήμιο έβγαλε στη φόρα τα στοιχεία φοιτητριών του που είναι παρθένες

Από ένα μεγάλο σκάνδαλο συνταράσσεται το Καζακστάν, καθώς ένα πανεπιστήμιο έβγαλε κατά λάθος στη φόρα ποιες από τις φοιτήτριές του είναι παρθένες.

Οι πληροφορίες για το αν οι συγκεκριμένες φοιτήτριες από το Καζακστάν είναι παρθένες δημοσιεύτηκε στα social media σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Το ερώτημα είναι γιατί οι γιατροί οι οποίοι έχουν συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο Al-Farabi του Καζακστάν στο Αλμάτι μάζεψαν αυτές τις πληροφορίες για τις φοιτήτριες.

Πρόκειται για δεδομένα φοιτητριών 17-21 ετών που υποβλήθηκαν σε προσωπικές γυναικολογικές εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου και τα αποτελέσματα αυτών ήταν που διέρρευσαν. Στο διαδίκτυο διέρρευσαν ονόματα, ηλικίες και αριθμοί τηλεφώνων για τουλάχιστον 190 φοιτήτριες, οι οποίες είναι παρθένες, και σε αυτά έχουν πρόσβαση οι καθηγητές τους και άλλοι φοιτητές.

University leaks names and phone numbers of every VIRGIN female student aged 17 to 21: Fury in Kazakhstan as confidential data is released in error | Daily Mail Online https://t.co/rNvdW6iyxb