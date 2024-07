Κέιτ Μίντλετον: Αισθάνεται βαθιά προδωμένη από τον Χάρι – «Ξέχνα την αδελφή που δεν είχες ποτέ»

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Χάρι κάποτε ήταν πολύ αγαπημένοι. Μάλιστα για τον Χάρι η Κέιτ ήταν η αδελφή που δεν είχε ποτέ, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος.

Όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν, οι σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας και μέλλουσα βασίλισσα, είναι διαλυμένες χωρίς καμία ελπίδα επανασύνδεσης, ειδικά μετά τη μάχη της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο.

Ο Χάρι «πρόδωσε σκληρά» την Κέιτ Μίντλετον με τις βασιλικές επιθέσεις του και η εμπιστοσύνη έχει «χαθεί προ πολλού», σύμφωνα με έναν βασιλικό συγγραφέα.

Ο Phil Dampier υποστήριξε ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να στηρίξει την πριγκίπισσα Κέιτ με την πρόσφατη διάγνωση του καρκίνου της και το γεγονός ότι δεν το έχει κάνει «λέει πολλά».

Μιλώντας στο Fabulous, ο Phil είπε: «Ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε κάποτε την Κέιτ ως την αδελφή που δεν είχε ποτέ και ήταν απίστευτα δεμένοι. Έτσι, μία από τις πιο θλιβερές πτυχές του Megxit είναι το γεγονός ότι δεν μιλούν πλέον».

Ο βασιλικός ειδικός και συγγραφέας του «Royally Suited: Harry and Meghan in their own words» ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι «πρόδωσε σκληρά την Κέιτ» στη βιογραφία-βόμβα «Spare».

Τα απομνημονεύματα υποστηρίζουν ότι η Κέιτ έκανε τη Μέγκαν Μαρκλ να κλάψει για τα φορέματα των παρανύμφων της – και όχι μόνο – και επίσης ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ τον ενθάρρυναν να ντυθεί ναζιστής.

Ο βασιλικός συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι έδειξε επίσης λίγη δημόσια στήριξη μετά τη διάγνωση του καρκίνου της πριγκίπισσας Κέιτ.

Ακόμα πρόσθεσε:

«Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει από τον καρκίνο, έχουμε ακούσει ελάχιστα πράγματα όσον αφορά τη δημόσια υποστήριξη από τον Χάρι και τη Μέγκαν».

«Αν υπήρχε προθυμία από τον Χάρι να στηρίξει την Κέιτ και φυσικά τον Γουίλιαμ, θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση να ζητήσει συγγνώμη για κάποια από τα ξεσπάσματά του και να κάνει την προσπάθεια να έρθει να περάσει λίγο χρόνο μαζί τους. Αλλά το γεγονός ότι δεν το έχει κάνει λέει πολλά».

Ο πρίγκιπας Χάρι πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο για μια τετραήμερη επίσκεψη, η οποία περιελάμβανε και τη συμμετοχή του στην επέτειο 10 χρόνων για τους αγώνες Invictus, αλλά δεν είδε τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος επίσης υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ούτε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ή την πριγκίπισσα Κέιτ.

Ο βασιλικός ειδικός Phil Dampier πρόσθεσε:

«Η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των μερών έχει χαθεί προ πολλού και δεν βλέπω καμία πιθανότητα συμφιλίωσης στο μέλλον. Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ πρέπει να αισθάνονται βαθιά πληγωμένοι από αυτό που έκανε ο Χάρι και όποια και αν ήταν τα παράπονά του στο παρελθόν, δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για να τα μετατρέψει σε μία βιομηχανία παραγωγής χρημάτων».

Ο πρίγκιπας Χάρι επέκρινε επίσης την οικογένειά του στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ζουν τώρα στην Καλιφόρνια με τον πρίγκιπα Άρτσι, πέντε ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, τριών ετών, αφού αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

«Είναι τραγικό το γεγονός ότι τα παιδιά τους Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις δεν γνωρίζουν τα ξαδέλφια τους και η Κέιτ θα είναι βαθιά θλιμμένη για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εκείνη και ο Γουίλιαμ έχουν τώρα ένα τεράστιο βάρος για το μέλλον της μοναρχίας και χρειάζονταν τον Χάρι και τη Μέγκαν για να τους στηρίξουν. Κι έτσι η αίσθηση της προδοσίας θα είναι βαθιά» καταλήγει ο βασιλικός ειδικός.

