Oυκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη κοντά στο Κίεβο, τουλάχιστον 27 νεκροί

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Σαράντα δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, πρόσθεσε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο Telegram, ενώ 380 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, μετά το ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη στο Κίεβο.

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Guerre en Ukraine: au moins 27 morts après une frappe russe sur un entrepôt près de Kievhttps://t.co/oKmTc0tzJx — BFM (@BFMTV) August 29, 2026

Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή κατά αποθήκης στην περιφέρεια του Κιέβου που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.