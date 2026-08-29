Νεπάλ: 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες – Στους 633 οι νεκροί

Δραματική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα με τους νεκρούς επίσημα να είναι εκατοντάδες και τους αγνοούμενους χιλιάδες.

Από τις πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν χάσει τη ζωή τους 633 άτομα (μαζί με τους 7 που ανακοινώθηκαν στο Θιβέτ), ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων εκτοξεύτηκε στους 2.478 (1000 περισσότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία).

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Οι πληγέντες έχουν φτάσει τους 100.000 με τους αξιωματούχους της χώρας να αναφέρουν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, μεταξύ αυτών περισσότεροι από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των ξένων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφή στο Νεπάλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας, επίσημα τα άτομα που έχουν χαθεί ανέρχονται σε 517. Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί η τύχη 90 Αμερικανών. Η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ κάνει λόγο για 61 αγνοούμενους, ενώ αντίστοιχες αναφορές έχουν γίνει από την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Ρωσία, καθώς και από αρκετές χώρες της Ασίας.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στην περιοχή των συνόρων Κίνας και Νεπάλ πραγματοποιούνται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών ανάγκασε τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις προσπάθειες, καθώς μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από την κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει. Η ποσότητα του νερού που είχε συγκεντρωθεί εκεί υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 1.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

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“God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” 📖✨



Nepal Breaking Update: A dramatic rescue operation has unfolded in the Himalayas. On Friday, August 28, 2026, the Prime Minister’s Office of Nepal released raw footage showing rescue teams wading through… pic.twitter.com/UcyGDaBPA2 — SG News (@SGNews123) August 28, 2026

Η αποκόλληση μεγάλου τμήματος του παγετώνα στην κορυφή του βουνού προκάλεσε μια τεράστια κατολίσθηση, παρασύροντας τεράστιες μάζες πάγου, βράχων και χώματος. Τα υλικά έφραξαν την κοίτη του ποταμού και δημιούργησαν ένα προσωρινό φυσικό φράγμα, πίσω από το οποίο συγκεντρώθηκε τεράστιος όγκος νερού. Όταν το φράγμα υποχώρησε, το νερό απελευθερώθηκε με μεγάλη ορμή, μετατρέποντας την κοίτη του ποταμού σε έναν ορμητικό χείμαρρο λάσπης και νερού που σάρωσε ολόκληρες κοινότητες.

They kept filming.



A slab of glacier tore free at 5,200 metres and fell more than a kilometre. The mountain didn’t shake or roar. It simply let go. What came down the valley was not water. It was ice, rock and mud moving like liquid concrete, nine metres high in thirty minutes.… pic.twitter.com/G6AbFu9il6 — Omkar Rathore (@omiverseglobal) August 29, 2026

Το κομμάτι του παγετώνα αποκολλήθηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και κατρακύλησε για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, προκαλώντας ένα καταστροφικό κύμα που παρέσυρε δρόμους, γέφυρες και χωριά. Την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία, άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή κατέγραφαν με τα κινητά τους την ακραία εικόνα, χωρίς να γνωρίζουν ότι κατέγραφαν τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους.

This newly released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake. https://t.co/VN9BLlRii8 pic.twitter.com/5dMk9IRESv — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) August 28, 2026

Ένα ακόμη βίντεο, το οποίο καταγράφηκε περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του παγετώνα, αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία έφτασε το κύμα με τα νερά τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το ορμητικό νερό και η λάσπη κάλυψαν την περιοχή, παρασύροντας και καταστρέφοντας ό,τι βρέθηκε στην πορεία τους.