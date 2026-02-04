Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – «Δεν είστε μόνοι»

Η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μιλάει όλο και περισσότερο για την δική της μορφή καρκίνου και το ταξίδι της προς την ίαση
Κέιτ Μίντλετον
Κέιτ Μίντλετον / Chris Jackson/Pool via REUTERS

Με αφορμή την σημερινή (04.02.2026) Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Κέιτ Μίντλετον ηχογράφησε ένα ειδικό βίντεο μήνυμα για να επαναλάβει το μήνυμά της ότι στέκεται στο πλευρό όσων έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους, λέγοντας: «Δεν είστε μόνοι».

Με πλάνα από την επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στο Royal Marsden τον Ιανουάριο του 2025, την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση ότι η δική της μορφή καρκίνου είχε μπει σε ύφεση, είπε: «Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς την ανάρρωση.

«Ο καρκίνος επηρεάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που τους συνοδεύουν. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια γραμμική πορεία. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Αλλά και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης. Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Η πριγκίπισσα Κάθριν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά από μια νοσηλεία δύο εβδομάδων στο νοσοκομείο λόγω χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία στο Royal Marsden Hospital και ανακοίνωσε ότι η θεραπεία της ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ένα άλλο πολύ προσωπικό βίντεο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Πέρυσι, η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε ένα μήνυμα για τον Παγκόσμιο Ημέρα κατά του Καρκίνου το 2025, αλλά φέτος δημοσίευσε ένα βίντεο, καθώς μιλάει όλο και περισσότερο για τον δικό της καρκίνο και το ταξίδι της προς την ίαση.

Σηματοδοτώντας τα 44α γενέθλιά της τον περασμένο μήνα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε για την ευγνωμοσύνη της για την θεραπεία από τον καρκίνο και για το πώς συνεχίζει να βυθίζεται στη φύση εν μέσω της ανάρρωσής της.

Αυτό συνέβη όταν κυκλοφόρησε και εμφανίστηκε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς βίντεο Mother Nature – Winter. Σε μια προσωπική αναδρομή στην πορεία της με τον καρκίνο, η πριγκίπισσα είπε ότι η δυνατότητα να θεραπευτεί στη φύση της επέτρεψε να «συμφιλιωθεί με τα δάκρυά της και να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι ζωντανός».

