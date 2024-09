Κέιτ Μίντλετον: Βραδινή έξοδος στην παράσταση μπαλέτου «Ζιζέλ»

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε μία βραδινή εμφάνιση έκπληξη στο θέατρο καθώς συνεχίζει την ανάρρωση από τον καρκίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητα της μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο και το τέλος της χημειοθεραπείας της, και πληθαίνει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας παρακολούθησε την παράσταση μπαλέτου «Ζιζέλ» στο Αγγλικό Εθνικό Μπαλέτο στο Sadlers Wells του βόρειου Λονδίνου.

Περιέγραψε μάλιστα το σόου ως «συγκινητικό και εμπνευσμένο», καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή της από τον καρκίνο. Σε μήνυμά της στο X, απέτισε φόρο τιμής στην εταιρεία και την παραγωγή.

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media μετά την παράσταση,γράφοντας στη λεζάντα:

«Συγχαρητήρια και ευχαριστώ το @ENBallet και το @Sadlers_Wells για τη δυνατή, συγκινητική και εμπνευσμένη ερμηνεία της Ζιζέλ του Akram Khan. Η δημιουργικότητα στα καλύτερά της! C».

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi