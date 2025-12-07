Κεν Όνο: Ο θρύλος των Μαθηματικών που άφησε το πανεπιστήμιο για να εργαστεί στην AI startup μιας 24χρονης

Οι επενδυτές της startup στοιχηματίζουν ότι μια μαθηματική υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να έχει πλήθος εφαρμογών – από επαλήθευση λογισμικού και υλικού, βελτιστοποίηση logistics, αλγοριθμικό trading μέχρι χρηματοοικονομική μηχανική. Οι πλουσιότερες εταιρείες στον κόσμο ξοδεύουν αμύθητα ποσά, ανησυχώντας για πιθανή φούσκα, ενώ οι μαθηματικοί βλέπουν όλο και πιο θετικά τις δυνατότητες του AI.

Ο Όνο αναγνωρίζει ότι είναι κάτι σαν «προπομπός» μιας επερχόμενης μετακίνησης κορυφαίων ακαδημαϊκών προς το AI.

«Έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω στη μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος», τονίζει στη Wall Street Journal. «Για έναν καθαρό μαθηματικό, αυτό σπάνια ήταν εφικτό».

Και καταλήγει με το δικό του «αξίωμα»: «Αν είμαι ο πρώτος, ας είναι. Δεν θα είμαι ο τελευταίος».

Η ζωή μίας μαθηματικής ιδιοφυΐας

Ο Όνο είναι μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά με μη συμβατική πορεία από την αρχή. Ως παιδί, η πίεση από τους γονείς τον έκανε τόσο δυστυχισμένο που δεν τελείωσε το Λύκειο. Χωρίς απολυτήριο, πήγε στο πανεπιστήμιο, ανέπτυξε το πάθος του για τα μαθηματικά και δίδαξε για δεκαετίες στα πανεπιστήμια Wisconsin και Emory, πριν μετακινηθεί στο UVA (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ) το 2019.

Ηγήθηκε επίσης του κορυφαίου ερευνητικού προγράμματος για τους καλύτερους προπτυχιακούς μαθηματικούς και έγινε μέντορας για 10 νικητές του Βραβείου Morgan, συμπεριλαμβανομένης της νέας του «αφεντικίνας».

«Είναι μια φιγούρα μεγαλύτερη από τη ζωή στα μαθηματικά», λέει ο Ken Ribet, πρώην πρόεδρος της American Mathematical Society.

Στα μαθηματικά, ο Όνο είναι γνωστός για την εργασία του σε ποικίλα θέματα θεωρίας αριθμών. Είναι επίσης γνωστός για την εφαρμογή των μαθηματικών σε άλλους τομείς: συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, βοήθησε στην παραγωγή της ταινίας «Ο Άνθρωπος που γνώριζε το Άπειρο» (2015) και εμφανίστηκε σε διαφήμιση μπύρας, επιβεβαιώνοντας ότι οι 64 θερμίδες της Miller64 είναι λιγότερες από τις 80 που έχουν οι ανταγωνιστικές light μπύρες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όνο είδε τα μοντέλα AI να κάνουν εντυπωσιακά άλματα. Τον ενδιέφερε, αλλά δεν το φοβήθηκε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν εντυπωσιακή σε γνωστικές εργασίες και στην επίλυση προβλημάτων που είχε ήδη δει, αλλά δυσκολευόταν με τα δημιουργικά στοιχεία του πεδίου του, που απαιτούν διαισθητική και αφηρημένη σκέψη.

Αυτή η δημιουργικότητα είναι θεμελιώδης στα καθαρά μαθηματικά, και ο Όνο πίστευε ότι η θέση του ήταν ασφαλής για δεκαετίες.

Όμως την περασμένη άνοιξη, συμμετείχε σε ένα συμπόσιο 30 μαθηματικών που έθεταν στα συστήματα πραγματικά ερευνητικά προβλήματα. Και εκεί, όπως παραδέχεται, «κλονίστηκε».

«Το προβάδισμα που είχα έναντι των μοντέλων μειωνόταν. Και σε τομείς εκτός της ειδίκευσής μου, τα μοντέλα με ξεπερνούσαν ήδη», λέει στη WSJ.

Τους επόμενους μήνες ένιωσε σαν να «πενθεί την ταυτότητά του». Ώσπου ήρθε η ανατροπή: μια προσωπική «επιφώτιση». «Κατάλαβα ότι τα μοντέλα προσέφεραν έναν διαφορετικό τρόπο να κάνεις μαθηματικά».

Ήδη είχε συνεργάτες, φοιτητές και λαμπρούς προπτυχιακούς. Τώρα είχε και το AI.

«Ξοδεύω μία ή δύο ώρες την ημέρα συζητώντας με τα μοντέλα», λέει. «Αργά το βράδυ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, ανοίγω το iPhone μου και μιλάω για μαθηματικά σε τρελά υψηλό επίπεδο».

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που η θέση του καθηγητή άρχισε να φαίνεται επισφαλής. Η πολιτική των ΗΠΑ για την ανώτατη εκπαίδευση και οι πιέσεις για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έκαναν την καθημερινότητά του πιο πολιτική.

«Έχω την πολυτέλεια να συμμετέχω στη μεταμόρφωση του κόσμου», λέει. «Ως μαθηματικός, αυτό σπάνια συνέβαινε». Όταν αποφάσισε ότι ήταν ώρα για αλλαγή, ήξερε ποιον να καλέσει.

Η Καρίνα Χονγκ ήταν φοιτήτριά του το 2020, πριν κερδίσει το Βραβείο Morgan και το Schafer Prize ως η κορυφαία προπτυχιακή γυναίκα μαθηματικός.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κίνα, είχε μάθει μόνη της αγγλικά για να διαβάζει προχωρημένα βιβλία μαθηματικών αλλά έγινε εμμονική με έναν άλλο τύπο μαθηματικών.

«Πάντα με ενδιέφερε η μαθηματική ανακάλυψη», λέει και συνεχίζει: «Τα ερευνητικά μαθηματικά είναι χτύπημα κεφαλιού στον τοίχο. Είναι πόνος και δυσκολία. Μου αρέσει αυτό το μέρος».

Αμέσως μετά το χρηματοδότηση της Axiom το καλοκαίρι, η Χονγκ εγκατέλειψε τις σπουδές της. Κυνηγούσε ταλέντα, προσλαμβάνοντας έμπειρους ερευνητές από τη Meta, μεταξύ των οποίων ο πρωτοπόρος Φρανσουά Σαρτόν. Η εκστρατεία προσλήψεων τράβηξε τα βλέμματα της Silicon Valley και έτσι έφτασε στα αυτιά του Κεν Όνο.

Ο Όνο μετακομίζει πλέον στην Καλιφόρνια με τη σύζυγο και το σκυλάκι τους, τον Μότσι. Είναι ο 15ος υπάλληλος της Axiom.

Στην Axiom θα έχει τίτλο «founding mathematician» και αποστολή να δοκιμάζει τα μοντέλα στα όριά τους: να σχεδιάζει προβλήματα που απαιτούν βαθιά μαθηματική κατανόηση, να καταρτίζει benchmarks που μετρούν την πρόοδο του συστήματος και να χαρτογραφεί το «άγνωστο» πεδίο των μαθηματικών τεχνητής νοημοσύνης.

«Σκεφτείτε το σαν χάρτη για έναν ναυτικό», λέει. «Πριν ξεκινήσεις για νέες ανακαλύψεις, πρέπει να ξέρεις πού βρίσκεσαι και τι έχει ήδη εξερευνηθεί».

Για τον Όνο, η εξερεύνηση ήταν πιο σημαντική από οποιοδήποτε άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών. «Δεν το κάνω για τα χρήματα», λέει. Απέφυγε πιο αμειβόμενες προτάσεις και μεγαλύτερα μερίδια σε άλλες εταιρείες.

Στα γραφεία της Axiom στο Palo Alto, οι αίθουσες συνεδριάσεων φέρουν τα ονόματα θρύλων των μαθηματικών –Πουανκαρέ, Γκάους, Χίλπερτ, Τούρινγκ.

Το εντυπωσιακό με τους συναδέλφους του Όνο είναι ότι πολλοί είναι στην ηλικία του.

«Πολλοί κορυφαίοι ερευνητές βρίσκονται σε φάση ζωής όπου έχουν επιτεύγματα, ασφάλεια και ψάχνουν το έργο που θα αφήσουν παρακαταθήκη», λέει η Χονγκ.

Καθένας από αυτούς ψάχνει και κάτι άλλο.

«Ακόμα κι αν φτάσουμε στη Σούπερνοημοσύνη, θα υπάρχουν μαθηματικά ερωτήματα που παραμένουν άλυτα», λέει ο Όνο. «Θα συνεχίσω να ψάχνω για απαντήσεις».