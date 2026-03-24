Κένυα: 25 νήπια και 7 ενήλικες βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, τα πτώματα ήταν ακρωτηριασμένα

Το 2023, εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους - Είχαν ακολουθήσει το κήρυγμα επικεφαλής αίρεσης, ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού»
Το σημείο όπου βρέθηκαν θαμμένα τα 32 πτώματα στην Κένυα / πηγή φωτογραφίας Χ

Απίστευτη φρίκη στην Κένυα! Οι τοπικές αρχές της πόλης Κερίτσο της αφρικανικής χώρας ανακάλυψαν έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων, 32 πτώματα – στη συντριπτική τους πλειοψηφία νηπίων – σε έναν ομαδικό τάφο, προχωρώντας χθες (24.03.2026) στην εκταφή τους.

Στον ομαδικό τάφο στην περιοχή του Κερίτσο στην Κένυα βρέθηκαν λείψανα «επτά ενηλίκων και 25 νηπίων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε.

Τα πτώματα, ορισμένα από τα οποία ήταν διαμελισμένα, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε σακούλες, εξήγησε.

Μερικά πιθανολογείται ότι προέρχονται από νεκροτομεία, συμπλήρωσε.

Τα ανθρώπινα λείψανα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια θανάτου για κάθε περίπτωση.

Η αστυνομία είχε ενημερωθεί στις 21 Μαρτίου σχετικά με τη μαζική ταφή 14 πτωμάτων από αγνώστους σε νεκροταφείο της περιοχής, όπως μεταδίδουν κενυατικά μέσα ενημέρωσης.

 

Το 2023 είχε σοκάρει την κοινή γνώμη η ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων στο δάσος της Σακαχόλα, κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Μομπάσα.

Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από την πείνα, αφού ακολούθησαν το κήρυγμα του επικεφαλής μιας αίρεσης ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού» προτού να έρθει το τέλος του κόσμου, το οποίο είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως «η σφαγή του δάσους της Σακαχόλα», μία από τις χειρότερες τραγωδίες στον κόσμο που αφορούσαν αίρεση.

