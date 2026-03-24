Κένυα: 25 νήπια και 7 ενήλικες βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, τα πτώματα ήταν ακρωτηριασμένα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απίστευτη φρίκη στην Κένυα! Οι τοπικές αρχές της πόλης Κερίτσο της αφρικανικής χώρας ανακάλυψαν έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων, 32 πτώματα – στη συντριπτική τους πλειοψηφία νηπίων – σε έναν ομαδικό τάφο, προχωρώντας χθες (24.03.2026) στην εκταφή τους.

Στον ομαδικό τάφο στην περιοχή του Κερίτσο στην Κένυα βρέθηκαν λείψανα «επτά ενηλίκων και 25 νηπίων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε.

Τα πτώματα, ορισμένα από τα οποία ήταν διαμελισμένα, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε σακούλες, εξήγησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικά πιθανολογείται ότι προέρχονται από νεκροτομεία, συμπλήρωσε.

Τα ανθρώπινα λείψανα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια θανάτου για κάθε περίπτωση.

Η αστυνομία είχε ενημερωθεί στις 21 Μαρτίου σχετικά με τη μαζική ταφή 14 πτωμάτων από αγνώστους σε νεκροταφείο της περιοχής, όπως μεταδίδουν κενυατικά μέσα ενημέρωσης.

Kericho street boys contracted to dig the grave reveal how they were approached by police to dig a mass grave and a GK car brought bodies sliced & stacked in sacks with others without eyes… pic.twitter.com/7pkpPEFAsY — Boniface (@kilundeezy) March 24, 2026

Το 2023 είχε σοκάρει την κοινή γνώμη η ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων στο δάσος της Σακαχόλα, κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Μομπάσα.

Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από την πείνα, αφού ακολούθησαν το κήρυγμα του επικεφαλής μιας αίρεσης ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού» προτού να έρθει το τέλος του κόσμου, το οποίο είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως «η σφαγή του δάσους της Σακαχόλα», μία από τις χειρότερες τραγωδίες στον κόσμο που αφορούσαν αίρεση.