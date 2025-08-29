Κόσμος

«Κεραμίδα» για Τραμπ για τους δασμούς: Το εφετείο των ΗΠΑ έκρινε «παράνομους» τους περισσότερους

«Όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ», απαντά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

«Οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι», αποφάνθηκε Ομοσπονδιακό Εφετείο χθες Παρασκευή (29.08.2025), επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και «τορπιλίζοντας» την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη.

Η ετυμηγορία του Εφετείου των ΗΠΑ αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο ίδιος ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.

Κόσμος
