Κόσμος

«Κεραμίδα» στον Τραμπ για τους δασμούς: Το εφετείο των ΗΠΑ έκρινε «παράνομους» τους περισσότερους

«Όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ», απαντά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

«Οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι», αποφάνθηκε Ομοσπονδιακό Εφετείο χθες Παρασκευή (29.08.2025), επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και «τορπιλίζοντας» την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη.

Η ετυμηγορία του Εφετείου των ΗΠΑ αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο ίδιος ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη βίζα του ηγέτη της Παλαιστίνης και άλλων αξιωματούχων – Αποκλείεται από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς
Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Αμπάς και 80 άλλοι Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση να απορριφθούν και να ανακληθούν οι βίζες από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία μετά την θανατηφόρα παράσυρση οδηγού από όχημα της αστυνομίας – Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο
Οι διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες από την προεδρία του Πραμπόβο Σουμπιάντο, μια κρίσιμη δοκιμασία λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων
Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης
Πόλεμος στην Ουκρανία 1
Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλλει το Politico
Και μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει προσωπικά στις ρωσικές επιθέσεις της 28ης Αυγούστου στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Φιντάν: Διακόψαμε το εμπόριο και κλείσαμε τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια για το Ισραήλ – Διαψεύδουν οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες
«Η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας», είπε ο Φιντάν
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν 7
Σκληρή προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όμηροι θα κινδυνέψουν όσο οι μαχητές μας»
«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνηση του (σ.σ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου) θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τύχη των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς
Χαμάς
2
Newsit logo
Newsit logo