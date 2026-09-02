Κερύνεια: Στους εννέα οι νεκροί από το ναυάγιο – Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους

Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, καθώς οι ομάδες έρευνας εντόπισαν ακόμη μία σορό. Την ίδια ώρα, οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 19, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται χωρίς διακοπή στην περιοχή όπου βρίσκεται το βυθισμένο πλοίο.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ναυαγίου στην Κερύνεια αποτελεί και η απόφαση του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ να καρατομήσει τον «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί. Όπως ανακοίνωσε, τον ενημέρωσε προσωπικά ότι τον παύει από τα καθήκοντά του, ώστε η έρευνα για την τραγωδία να συνεχιστεί χωρίς σκιές και ερωτήματα.

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Σύμφωνα με τον Ουστέλ, η νέα σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιούν τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar στα συντρίμμια.

Από την πρώτη εξέταση εκτιμάται ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών. Η σορός μεταφέρθηκε στο «κρατικό νοσοκομείο» προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή της, αναφέρει το reporter.com.cy.

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε εννέα νεκρούς και 19 αγνοούμενους. Πέρα από τη σορό, σύμφωνα με τον Ουστέλ, δεν εντοπίστηκε μέχρι στιγμής κάποιο άλλο νέο στοιχείο.

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Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, ο Ουστέλ ανακοίνωσε την παύση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών».

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου η διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και των πιθανών ευθυνών να γίνει χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σκιά.

Όπως ανέφερε, η έρευνα θα προχωρήσει με ταχύτητα, προσοχή και διαφάνεια, ενώ όποιος αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη ή επέδειξε αμέλεια θα κληθεί να λογοδοτήσει.

Το μεγάλο βάθος στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο κάνει εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Ουστέλ, τα συντρίμμια βρίσκονται περίπου 550 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτι που δεν επιτρέπει σε ανθρώπους να κατέβουν στο σημείο.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα και ρομπότ με ισχυρά φώτα, ώστε να εξερευνηθεί ο βυθός και τα συντρίμμια. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης πλοία, ελικόπτερα και ειδικά συνεργεία.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι στις έρευνες έχει προστεθεί και πλοίο με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να επιχειρεί σε μεγαλύτερα βάθη. Οι επιχειρήσεις, όπως είπε, θα συνεχίζονται 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Αρχίζει η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA

Παράλληλα, αναμένεται να αρχίσει η λήψη δειγμάτων DNA από τις οικογένειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Στα κατεχόμενα έχει φτάσει, έπειτα από σχετικό αίτημα, και τεχνικό κλιμάκιο από την Τουρκία, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει τα στοιχεία γύρω από το δυστύχημα και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εννέα άτομα βρίσκονται υπό «κράτηση». Ο Ουστέλ ξεκαθάρισε πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχουν κριθεί ένοχα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν εάν υπήρξαν λάθη, παραλείψεις ή ευθύνες που συνέβαλαν στην τραγωδία.