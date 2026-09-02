Κόσμος

Κερύνεια: Βρέθηκε το ναυάγιο του καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων

Οι 241 επιβάτες διασώθηκαν, ενώ, 8 σκοτώθηκαν, και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων
κερυνεια βυθιση
Η στιγμή της βύθισης στην Κερυνεια
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To ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας την Κυριακή (30/8/2026) κατάφεραν και εντόπισαν οι Αρχές σε βάθος περίπου 550 μέτρων. Από το τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 8 άτομα και αγνοούνται άλλα 20. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός των Κατεχομένων Τουφάν Ερχιουρμάν.

«Αυτήν τη στιγμή έχει εντοπιστεί σε βάθος 550 μέτρων η θέση ενός αντικειμένου που εκτιμάται ότι είναι το βυθισμένο πλοίο» στην Κερύνεια, ανέφερε ο Ερχιουρμάν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η οριστική επιβεβαίωση για το ναυάγιο θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Επαναλαμβάνω, εκτιμάται ότι πρόκειται για το βυθισμένο πλοίο. Οι εργασίες διεξάγονται με πολύ τεχνικό και ευαίσθητο τρόπο. Η οριστική ανακοίνωση θα γίνει αργότερα», σημείωσε.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζονται, με τη συμμετοχή του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Το TCG Işın έχει ήδη ξεκινήσει ρομποτικές σαρώσεις στον βυθό, ενώ, ένα ακόμη πλοίο έρευνας και διάσωσης, το TCG Alemdar, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στο φως διακρίνονται αρκετοί επιβάτες με τα σωσίβια να βρίσκονται μέσα τη θάλασσα, ενώ το καραμαράν έχει αρχίσει να παίρνει κλίση. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν από το πλοίο με τις εικόνες να σοκάρουν.

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Κερύνειας και Τασουτσού στη Μερσίνα. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρηση από την Κερύνεια, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου.

Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο λιμάνι, ανετράπη. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι 241 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ, 8 σκοτώθηκαν, και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

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