Η κηδεία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του «θεωρητικού» του Βλαντιμίρ Πούτιν, πραγματοποιήθηκε σήμερα (23.08.2022) στη Μόσχα. Η τελετή έγινε στον Πύργο Οστάνκινο, απ’ όπου εκμπέμπουν πολλά προγράμματα της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας.

Ο Αλεξαντρ Ντούγκιν, πατέρας της 30χρονης δημοσιογράφου και «θεωρητικού» του Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε στην ομιλία του ότι η κόρη του θα ήθελε οι πολίτες της Ρωσίας να τιμήσουν τη μνήμη της, «υπερασπιζόμενοι την πίστη, την Ορθοδοξία, και αγαπώντας τον ρωσικό λαό». Αναφέρθηκε στην κόρη του ως ένα «ανατέλλον αστέρι στο ξεκίνημα της διαδρομής του».

Ο στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε επίσης ότι η κόρη του, Ντάρια Ντούγκινα, δολοφονήθηκε βάναυσα μπροστά στα μάτια του από «εχθρούς της Ρωσίας», ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε νίκη της χώρας του επί της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή Ρώσου ιδεολόγου, Αλεξάντερ Ντούγκιν, που πιστεύεται ότι είχε ισχυρή επιρροή στον Πρόεδρο της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σκοτώθηκε το πρωί της Κυριακής (21.08.2022) σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στα περίχωρα της Μόσχας. Πιστεύεται μάλιστα ότι στόχος δεν ήταν η ίδια, αλλά ο πατέρας της.

Η κηδεία της 30χρονης δημοσιογράφου πραγματοποιήθηκε μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πύργου Οστάνκινο. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως συγγενείς, φίλοι, ομοϊδεάτες εθνικιστές και πολιτικοί αξιωματούχοι, απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στην Ντάρια Ντούγκινα. Μπροστά στο φέρετρο της, δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε στην Ντάρια Ντούγκινα μετά θάνατον το κρατικό Βραβείο Ανδρείας. Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, κατήγγειλε «ένα κατάπτυστο, ωμό έγκλημα», το οποίο «έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού και ταλαντούχου ανθρώπου με αληθινή ρωσική καρδιά».

Κατά τη σημερινή κηδεία, ο Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, στενός οικογενειακός φίλος και υπερθνικιστής μεγιστάνας των επιχειρήσεων, έθεσε τον τόνο για πολλούς από τους επικήδειους που ακολούθησαν από ρώσους πολιτικούς, χαιρετίζοντας τη δολοφονημένη γυναίκα ως μάρτυρα, που ο θάνατός της έκανε ακόμη πιο σημαντικό για τη Ρωσία να επικρατήσει εναντίον της Ουκρανίας.

«Αυτοί που πολεμούν εναντίον μας δεν καταλαβαίνουν ότι ο ρωσικός λαός δεν αποτελείται απλώς από αυτούς που είναι ζωντανοί τώρα. Αποτελείται και από αυτούς που έζησαν πριν από εμάς και από αυτούς που θα ζήσουν μετά από εμάς. Και θα γίνουμε ισχυρότεροι με το αίμα των μαρτύρων μας. Και χάρη στο αδόκητο τέλος της αγαπημένης μας Ντάσα (Ντάρια), θα είμαστε σίγουρα οι νικητές σ’ αυτό τον πόλεμο», δήλωσε.

Οι κοινοβουλευτικοί επικεφαλής των τριών κύριων κομμάτων που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο εκφώνησαν επικηδείους, χαιρετίζοντας τον πατριωτισμό της Ντούγκινα και υποσχόμενοι πως αυτοί που διέταξαν και εκτέλεσαν το φόνο της, θα λάβουν αυτό που τους αξίζει.

Ο Λεονίντ Σλούτσκι, ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος LDPR, προέβλεψε ότι δρόμοι και πλατείες θα πάρουν το όνομα της Ντούγκινα και απηύθυνε έκκληση για ενότητα. «Μία χώρα, ένας πρόεδρος, μία νίκη», είπε ο Σλούτσκι προς τους παρισταμένους.

Αναγνώσθηκαν επίσης συλλυπητήρια μηνύματα ενός υποστηριζόμενου από τη Ρωσία ηγέτη στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και του Σεργκέι Μιρόνοφ, κοινοβουλευτικού επικεφαλής του κόμματος Δίκαιη Ρωσία, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για την καταστροφή αυτού που αποκάλεσε «το καθεστώς» στο Κίεβο.

«Η νίκη θα είναι το καλύτερο μνημείο για την Ντάσα», δήλωσε ο Μιρόνοφ.

