Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Χιλιάδες άνθρωποι στο State Farm Stadium για τον αποχαιρετήσουν

Τζόρτζια Μελόνι: Αγανάκτηση προκάλεσε ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ

«Όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε τη χώρα μας, οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Εμείς, όμως, δεν φοβόμαστε», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» την Κυριακή (21.09.2025), καθώς στην Αριζόνα απευθύνεται το τελευταίο αντίο στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

Αναφερόμενη στην εν ψυχρώ εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόσθεσε:

«Είδα ανθρώπους οι οποίοι τύπωσαν μπλούζες με τη φωτογραφία του Κερκ, με το αίμα του να τρέχει στον λαιμό και τη φράση "τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση». Ήταν επικίνδυνος διότι αποδομούσε το μέινστριμ αφήγημα, χρησιμοποιώντας τη λογική. Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. 'Ανθρωποι με αυτά τα γνωρίσματα φοβίζουν όποιον νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του χρησιμοποιώντας τη βία».

«Κάποιοι άλλοι γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα έπρεπε να ανατρέπεται. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Όπως και ο Τσάρλι Κερκ, και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, τέλος, η Μελόνι.