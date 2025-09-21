Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Χιλιάδες άνθρωποι στο State Farm Stadium για τον αποχαιρετήσουν

Οι τοπικές αρχές προετοιμάστηκαν να υποδεχθούν περισσότερους από 200.000 ανθρώπους για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή που ήταν προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και δολοφονήθηκε στις 10/9/25 ενώ μιλούσε σε εκδήλωση, στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλει.
Μέλη μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών παρακολουθούν την κατάσταση, στην τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
ΦΩΤΟ REUTERS / Cheney Orr
Σχεδόν όλες οι διαθέσιμες θέσεις στο State Farm Stadium φαίνονται πλέον γεμάτες λίγο μετά τις 20.00 ώρα Ελλάδας.
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ο χώρος έχει γεμίσει, αλλά από το γήπεδο φαίνεται σίγουρα ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στις καθορισμένες ζώνες.
«Όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε τη χώρα μας, οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Εμείς, όμως, δεν φοβόμαστε», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» την Κυριακή (21.09.2025), καθώς στην Αριζόνα απευθύνεται το τελευταίο αντίο στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.
Αναφερόμενη στην εν ψυχρώ εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόσθεσε:
«Είδα ανθρώπους οι οποίοι τύπωσαν μπλούζες με τη φωτογραφία του Κερκ, με το αίμα του να τρέχει στον λαιμό και τη φράση "τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση». Ήταν επικίνδυνος διότι αποδομούσε το μέινστριμ αφήγημα, χρησιμοποιώντας τη λογική. Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. 'Ανθρωποι με αυτά τα γνωρίσματα φοβίζουν όποιον νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του χρησιμοποιώντας τη βία».
«Κάποιοι άλλοι γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα έπρεπε να ανατρέπεται. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Όπως και ο Τσάρλι Κερκ, και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, τέλος, η Μελόνι.
Ένας άνδρας περπατά έχοντας έναν ξύλινο θεόρατο σταυρό στον ώμο, στην τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα / REUTERS/Caitlin O'Hara
Άνθρωποι φτάνουν μαζικά για να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης του δολοφονημένου συντηρητικού Τσάρλι Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.
Ένας αστυνομικός ερευνά σκουπίδια και αντικείμενα που άφησαν έξω από τον χώρο άνθρωποι που περίμεναν να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, έξω από το State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα
ΦΩΤΟ REUTERS/Cheney Orr
Το State Farm Stadium αρχίζει να γεμίζει με δεκάδες χιλιάδες πενθούντες πριν από την επίσημη έναρξη της τελετής.
Η ατμόσφαιρα απέχει πολύ από αυτή μιας τυπικής κηδείας. Οι παρευρισκόμενοι, πολλοί από τους οποίους περίμεναν από τις πρώτες πρωινές ώρες για να μπουν μέσα, φορούν κυρίως κόκκινο, λευκό και μπλε — όπως πρότειναν οι διοργανωτές — και σχεδόν κανείς δεν φοράει μαύρα.
Στο πλήθος είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από εφήβους μέχρι ηλικιωμένους. Επίσης εκεί βρίσκονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Νωρίτερα, Χριστιανοί μουσικοί έπαιζαν λατρευτική μουσική στη σκηνή, ενώ το πλήθος συνεχίζει να καταφθάνει. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους στέκονται όρθιοι και υψώνουν τα χέρια τους στο ρυθμό της μουσικής.
Η πρώτη σειρά καθισμάτων φαίνεται ήδη σχεδόν γεμάτη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να παίρνουν θέσεις στη δεύτερη σειρά.
Τζάμι ασφαλείας περιβάλλει το βάθρο στην τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ, στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου μια σειρά από διακεκριμένους ομιλητές — συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αντιπροέδρου JD Vance — πρόκειται να ανέβουν στη σκηνή.
Το βάθρο που προστατεύεται από γυαλί, τοποθετημένο μπροστά και στο κέντρο, αντανακλά τα μέτρα ασφαλείας που είναι πλέον στάνταρ σε μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους με τη συμμετοχή του Προέδρου, ειδικά μετά την απόπειρα δολοφονίας του Trump πέρυσι στο Butler της Πενσυλβανία.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ στην οποία αναμένεται να μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
