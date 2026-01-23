Κόσμος

Κηδεία Valentino: Η μόδα αποχαιρέτησε για πάντα τον σπουδαίο σχεδιαστή – Όσα έγιναν στο «τελευταίο αντίο»

Το «τελευταίο αντίο» στον διάσημο σχεδιαστή «είπαν» στην κεντρική Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη

Ο τελευταίος θρύλος της μόδας «έφυγε» για πάντα, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό και έχοντας προλάβει να γράψει τη δική του σπουδαία ιστορία. Ο τελευταίος των σχεδιαστών, ο Valentino αυτήν την ώρα οδεύει προς την τελευταία του «κατοικία» και όλοι οι διάσημοι φίλοι του, που τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν βρέθηκαν στη Ρώμη, για την κηδεία του. 

Ο Valentino άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, γεμίζοντας θλίψη ολόκληρη την Ιταλία και τον χώρο της μόδας παγκοσμίως. Η Ρώμη έχει βυθιστεί στο πένθος και όσοι θέλησαν να του πουν το «τελευταίο αντίο» έσπευσαν από νωρίς έξω από κεντρική Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, για την κηδεία του εμβληματικού σχεδιαστή την Παρασκευή, (23.01.2026).

Λίγο μετά τις 13:00 η λειτουργία ολοκληρώθηκε και το πλήθος άρχισε να βγαίνει από την εκκλησία, ενώ νωρίτερα είχαν καταφθάσει στεφάνια με λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα. 

Το προηγούμενο διήμερο ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να αποδώσει φόρο τιμής στον Valentino, καθώς η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, περίπου 300 πολίτες βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το «παρών» στην κηδεία του Valentino θέλησαν να δώσουν και ισχυρά πρόσωπα της μόδας, όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, ο Τομ Φορντ, καθώς και η μούσα του Valentino, η Αν Χάθαγουεϊ.

Μετά την κηδεία
Μετά την κηδεία / REUTERS / Yara Nardi
Η σορός βγαίνει από την εκκλησία
Η σορός βγαίνει από την εκκλησία / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
H Ντονατέλα Βερσάτσε / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Η σχεδιάστρια μόδας, Άννα Φέντι / REUTERS / Yara Nardi

Επίσης, μέσα στον ναό βρίσκονται 750 άνθρωποι ενώ κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα, ενώ ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή, Τζανκάρλο Τζιαμέτι, πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω από 60 χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Κηδεία Valentino
Η κηδεία του Valentino βρίσκεται σε εξέλιξη/ REUTERS / Yara Nardi

Στη συνέχεια, ο Valentino θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχέδιο είναι απλό, λιτό, όπως ακριβώς επιθυμούσε και ο ίδιος.

Κηδεία Valentino
Η νεκροφόρα που μεταφέρει το φέρετρο του Valentino / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
O Toμ Φορντ την ώρα που φθάνει στον τόπο που διεξάγεται η κηδεία / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της Άνταμ Σούλμαν / REUTERS / Yara Nardi

Το Reuters και το Firstpost μεταδίδoυν live την κηδεία του σπουδαίου σχεδιαστή υψηλής ραπτικής.

Κηδεία Valentino
Οι Pierpaolo Piccioli και Afef Jnifen φτάνουν στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας / REUTERS / Yara Nardi
H Άννα Γουίντουρ
H Άννα Γουίντουρ / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Ο Creative Director του Valentino, Alessandro Michele / REUTERS /Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Το μοντέλο Bianca Brandolini / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Η ηθοποιός Liz Hurley and και ο γιος της, Damian / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Ο Giancarlo Giammetti φτάνει στην κηδεία του πιο αγαπημένου του ανθρώπου / REUTERS / Yara Nardi
Κηδεία Valentino
Στιγμιότυπο έξω από την εκκλησία / REUTERS / Yara Nardi

Ο Valentino Garavani, όπως ήταν το ονοματεπώνυμο του διάσημου σχεδιαστή μόδας που έγινε γνωστός σε όλον τον πλανήτη απλώς ως Valentino για δεκαετίες μεσουράνησε στα defiles όλου του κόσμου και το όνομά του έχει ταυτιστεί με την κομψότητα και τη φινέτσα. 

Μάλιστα, αρκετοί από τους καλεσμένους φορούσαν κόκκινο καπέλο, κασκόλ ή σάλι, θυμίζοντας το χαρακτηριστικό χρώμα του σχεδιαστή.

