Μέχρι και τα κατοικίδια σκυλιά της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Κάστρου του Γουίνσδορ, εκεί όπου οδηγήθηκε η σορός της το απόγευμα της Δευτέρας (19.9.2022) για να πραγματοποιηθεί η δεύτερη και τελευταία κηδεία της.

Τα σκυλιά, Μουίκ και Σάντι, κρατούν δύο φρουροί του Κάστρου του Γουίνσδορ, την ώρα που περιμένουν να φτάσει η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ και να πραγματοποιηθεί η κηδεία της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Άντριου φαίνεται σε μερικές εικόνες να πηγαίνει και να τα χαϊδεύει ενώ συνομιλεί με τους φρουρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, τα σκυλιά ήταν μια από τις τρεις μεγάλες αγάπες της βασίλισσας Ελισάβετ και τα κόργκι η αγαπημένη της ράτσα. Μέσα σε 70 χρόνια έχει πάνω από 30 τέτοια σκυλιά στην κατοχή της. Το ακριβές όνομα της ράτσας τους είναι Pelmbroke Welsh Corgi.

Μάλιστα, τα βασιλικά κόργκι έχουν κάνει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις και έχουν γίνει αφιερώματα σε αυτά από ΜΜΕ παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως το Vanity Fair που τα φιλοξένησε σε εξώφυλλο το 2016.

The corgis have arrived at Queen Elizabeth II's funeral procession. pic.twitter.com/yXoiqVnzla