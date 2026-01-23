Κόσμος

Κίεβο: Ο ζωολογικός κήπος «παλεύει» να κρατήσει τα ζώα ζεστά σε μια περίοδο που η πόλη «τρέμει» από το κρύο

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στοχοποιούν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να επικρατεί το ψύχος
ΓΟΡΙΛΑΣ
Ο 51χρονος γορίλας Τόνι κάθεται δίπλα σε μια ξυλόσομπα, η οποία θερμαίνει το κλουβί του, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε ζωολογικό κήπο στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 22 Ιανουαρίου 2026 / REUTERS/Gleb Garanich

Μπορεί η Ουκρανία να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι και το ψύχος, το προσωπικό όμως του ζωολογικού κήπου του Κιέβου εργάζεται όλο το 24ωρο για να κρατήσει τον γορίλα Τόνι και άλλα ζώα σε συνθήκες ζεστασιάς, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στοχοποιούν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας τις μέρες που πολύ χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει τη χώρα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε και πάλι σήμερα τους πολίτες της πρωτεύουσας να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο έξω από την πόλη, καθώς υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω επιθέσεις στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτή δεν αποτελεί επιλογή ούτε για τον 51χρονο Τόνι ούτε για τους άλλους ενοίκους του ζωολογικού κήπου που έχουν υποφέρει πολύ.

«Μπορείτε να πείτε στους ανθρώπους να πάνε στην εξοχή, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό στον Τόνι», δήλωσε ο επικεφαλής του ζωολογικού κήπου, Κιρίλο Τράντιν, για τον γηραιότερο γορίλα που ζει στην Ουκρανία. «Δεν έχει γιαγιά στην εξοχή… όπου θα μπορούσε να μείνει».

Πέντε φορές την ημέρα, το προσωπικό μεταφέρει καυσόξυλα σε μια συνεχώς αναμμένη σόμπα για να διατηρήσει το κλουβί του γορίλα σε μια άνετη θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου.

Οι επανειλημμένες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βυθίσει στο σκοτάδι και κατά συνέπεια και στο κρύο για μεγάλες περιόδους εκατομμύρια ανθρώπους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Οι έκτακτες διακοπές ρεύματος, που επιδεινώθηκαν από θερμοκρασίες που έφτασαν ακόμη και τους -18 βαθμούς Κελσίου, έχουν επίσης προκαλέσει προβλήματα στην παροχή νερού.

Στον ζωολογικό κήπο, οι γεννήτριες λειτουργούν μέρα νύχτα για να παρέχουν ζεστασιά στα ζώα, στα οποία περιλαμβάνονται άλογα, βίσονες και ένας ελέφαντας.

γορίλας
Ο 51χρονος γορίλας Τόνι κάθεται δίπλα σε μια ξυλόσομπα, η οποία θερμαίνει το κλουβί του / REUTERS/Gleb Garanich

Η υπάλληλος Βικτόρια Σλουζένκο δήλωσε ότι ο ζωολογικός κήπος διατηρεί αρκετά αποθέματα νερού για να καλύψει την ανάγκη του ελέφαντα, η οποία ανέρχεται σε 150 λίτρα την ημέρα. «Γεμίζουμε συνεχώς τις δεξαμενές, ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε με μια αυτόνομη λειτουργία για τρεις ημέρες», είπε.

ελάφια
Ελάφια στον ζωολογικό κήπο / REUTERS/Gleb Garanich

Η ευθύνη της διατήρησης της ζωής άλλων ζωντανών πλασμάτων επιβαρύνει σοβαρά το προσωπικό που ασχολείται επίσης με τη δική του επιβίωση, είπε ο Τράντιν, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας πλησιάζει στην τετράχρονη διάρκειά του χωρίς σημάδια υποχώρησης. «Κάθε μέρα είναι μια μάχη για ζεστασιά και δύναμη», πρόσθεσε ο Τράντιν.

