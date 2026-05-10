Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 εξέπεμψε σήμα κινδύνου από τον Κόλπο του Ομάν

Σήμα έκτακτης ανάγκης 7700 εξέπεμψε ένα stealth μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) ενώ πετούσε πάνω από τον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η αιτία της έκτακτης ανάγκης από το Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος στα Στενά του Ορμούζ δεν ήταν άμεσα σαφής.

Τα ιρανικά πρακτορεία μετέδωσαν άμεσα την θέση του αμερικανικού μαχητικού πάνω από τον Κόλπο του Ομάν:

دقایقی پیش یک فروند جنگنده F-35 Lightning II نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هنگام پرواز بر فراز دریای عمان کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرد.



ارسال این کد به معنای وجود یک وضعیت اضطراری و فوری است که نیاز به فرود دارد. pic.twitter.com/8h8OMkxBKe — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 10, 2026

Το F-35 συνέχισε να πετά πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ώρα που πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία «εξαφανίστηκε» από τα ραντάρ.

Ο κωδικός αναμεταδότη 7700 είναι ένας τυπικός διεθνής κωδικός έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια γενική έκτακτη ανάγκη εν πτήσει που απαιτεί άμεση προτεραιότητα και βοήθεια από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η ενεργοποίησή του δεν προσδιορίζει από μόνη της τη φύση της έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μηχανική βλάβη έως ιατρικά περιστατικά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: OnAlert