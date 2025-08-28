Κίεβο: Τεράστιες ζημιές σε κτίριο της ΕΕ από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς – Πάνω από 10 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Στόχο του κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο, έβαλε σήμερα (28.08.2025) ο στρατός της Ρωσίας. Σε νέους βομβαρδισμούς είτε με drones είτε με πυραύλους, που εξαπέλυσε κατά της «καρδιάς» της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός σκότωσε 14 ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 38, ισοπέδωσε δεκάδες κτίρια, προκάλεσε τεράστιες ζημιές.

Ανάμεσα στα θύματα που ξεψύχησαν από τα 598 drones και τους 31 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στο Κίεβο, είναι και 3 ανήλικοι, ηλικίας 2, 14 και 17 χρόνων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Άνοιξαν κρατήρες σε πολυκατοικίες

Ο στρατός της Ρωσίας δεν σταμάτησε το βράδυ να βομβαρδίζει το Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίζει να σκοτώνει από το να διαπραγματευτεί για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίς σήμερα το πρωί διασώστες και κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα συντρίμμια από τους δρόμους του κέντρου του Κιέβου.

Πλήγμα έχει ανοίξει έναν κρατήρα σε πολυώροφη πολυκατοικία, κόβοντας το κτίριο στα 2. Διασώστες, ορθοί ανάμεσα στα ερείπια, απεγκλώβισαν το πτώμα ενός ανθρώπου, καλυμμένο από σκόνη, το οποίο τοποθέτησαν σε μαύρο πλαστικό σάκο, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Από τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά.

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ακόμη δεν φοβάται τις επιπτώσεις», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι τα τελεσίγραφα προς το Κρεμλίνο για να τερματίσει τον πόλεμο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει την αντίδραση όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

«Πλήξαμε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Καταδικάζουν τα ρωσικά χτυπήματα Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Την ίδια θέση κρατά και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Σε tweet του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», είπε χαρακτηριστικά σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βαρβαρότητα.

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.