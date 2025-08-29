Κιλιμάντζαρο: Τροχαίο για 8 Έλληνες ταξιδιώτες – Μεταφέρθηκαν στην Κένυα οι τραυματίες

Οι διακοπές στην Αφρική δεν πήγαν όπως τις περίμεναν έλληνες ταξιδιώτες καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα στο Κιλιμάντζαρο.

Η περιπέτειά τους δεν σταμάτησε εκεί καθώς 6 από τα 8 μέλη της παρέας που είχαν τραυματιστεί, βρέθηκαν στην Κένυα με τους δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά το τροχαίο και να χρειάζονται επέμβαση, στην χώρα της Αφρικής.

Το τροχαίο συνέβη μόλις 10 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όταν το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Οι οδηγοί των οχημάτων εξαφανίστηκαν και άφησαν αβοήθητους τους δύο τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί. Βοήθεια έλαβαν από περαστικούς ενώ κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και έκαναν πλιάτσικο στα πράγματα των τραυματιών.

Οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο Ναϊρόμπι όπου για τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες υπήρχε γιατρός που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επεμβάσεις. Ο ένας τραυματίας έχει χειρουργηθεί, ενώ ο άλλος αρνείται να υποβληθεί σε επέμβαση στην Κένυα, με τους γιατρούς να μην τους επιτρέπουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο λόγω της κατάστασής τους και με την αγωνία να συνεχίζεται.

Δύο κοπέλες που δεν είχαν υποστεί τραυματισμό, επέστρεψαν στην Ελλάδα. Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών.