Χεζμπολάχ: «Προσβλητικό» το βίντεο που δείχνει μαχητές της ως χαρακτήρες του παιχνιδιού Angry Birds

Viral έχει γίνει από χθες Παρασκευή (01.05.2026) ένα βίντεο που δημοσίευσε το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI στο οποίο πρωταγωνιστούν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ και μαχητές της ως καρικατούρες χαρακτήρες του βιντεοπαιχνιδιού Angry Birds.

Στο βίντεο εμφανίζονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ με τη μορφή πουλιών, ορισμένοι εξοπλισμένους με γιλέκα αυτοκτονίας και σφεντόνες, να πολεμούν Ισραηλινούς που απεικονίζονται ως γουρούνια που διεξάγουν αεροπορικές επιδρομές ή να χειρίζονται drones.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Χεζμπολάχ δεν γέλασε καθόλου με το χιούμορ του δικτύου LBCI και καταδίκασε σήμερα (02.05.2026) ως «προσβλητικό» το συγκεκριμένο βίντεο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει αντιδράσεις

«Αυτό το βίντεο περιέχει προσβολές (…) που υποβαθμίζουν την πολιτική συζήτηση σε αηδιαστικό επίπεδο», απάντησε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

הסרטון שמטריף את תומכי חיזבאללה.

ערוץ החדשות LBCI פרסם סרטון עם דומותו של נעים קאסם כ- אנגרי בירד, ומנגד שם את הישראלים כחזרזירים, לפי הדמויות במשחק.

אבל בניגוד למשחק, כאן נראה שדווקא החזרזירים מנצחים את הציפורים שנראים כלואים בסיטואציה שלא יודעים איך לצאת ממנה. pic.twitter.com/Al5ZhyistZ — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) May 2, 2026

Ενώ το LBCI ιδρύθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1980 από τις Λιβανέζικες Δυνάμεις (LF), ένα χριστιανικό κόμμα αντίπαλο της Χεζμπολάχ, αποστασιοποιήθηκε από το κόμμα αυτό πριν χρόνια.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ αντέδρασαν στο βίντεο κοινοποιώντας προσβλητικές εικόνες του Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Μπεσάρα Ράι, της ανώτατης χριστιανικής αρχής του Λιβάνου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε «κάθε προβλητική επίθεση εναντίον των ηγετών των χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και εναντίον πνευματικών προσωπικοτήτων στον Λίβανο».

Απήθυνσε επίσης «έκκληση προς όλους να απέχουν από προσωπικές προσβολές (…) ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, που απαιτούν ισχυρή εθνική αλληλεγγύη».

Παρά τη σχετική ελευθερία έκφρασης που απολαμβάνει ο Λίβανος, σε σύγκριση με άλλες αραβικές χώρες, μέσα ενημέρωσης, καλλιτέχνες και κωμικοί υφίστανται τακτικά εκστρατείες παρενόχλησης όταν σχόλιά τους θεωρούνται προσβλητικά για ένα πολιτικό ή θρησκευτικό πρόσωπο.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο σε περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου 2026 εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο διεξάγει επιθέσεις στη γειτονική χώρα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.600 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2026.