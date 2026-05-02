Reuters: Οι κίνδυνοι για τον Τραμπ από το «Βατερλώ» στο Ιράν, «ζοφερές οι συνέπειες του αδιεξόδου»

Δυσοίωνο προβλέπεται το άμεσο μέλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο της κρίσης με το Ιράν, εκτιμά ανάλυση του Reuters, η οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (02.05.2026). «Ο πόλεμος δεν κατάφερε να επιτύχει πολλούς από τους δηλωμένους στόχους του Αμερικανού Προέδρου», τονίζει το άρθρο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το δημοσίευμα του Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πάρει μία αποφασιστική στρατιωτική ή διπλωματική νίκη και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο η αντιπαράθεση με το Ιράν να συνεχιστεί επ’ αόριστον και να αφήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ΗΠΑ και τον κόσμο από ό,τι πριν ξεκινήσει τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις δύο πλευρές να δηλώνουν βέβαιες ότι έχουν το πάνω χέρι και τις θέσεις τους να διαφέρουν πολύ, δεν υπάρχει καμία προφανής προσέγγιση για επίτευξη συμφωνίας, ακόμη και όταν το Ιράν υπέβαλε μία νέα πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ την απέρριψε γρήγορα στις 30 Απριλίου.

«Για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του, οι συνέπειες ενός συνεχιζόμενου αδιεξόδου είναι ζοφερές. Μία ανεπίλυτη σύγκρουση πιθανότατα θα σήμαινε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, θα συνεχιστούν, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον Τραμπ, τα ποσοστά του οποίου στις δημοσκοπήσεις μειώνονται, και επισκιάζοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Αυτό το κόστος αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: ο πόλεμος δεν κατάφερε να επιτύχει πολλούς από τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κύματα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων υποβάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πολλοί από τους συχνά μεταβαλλόμενους πολεμικούς στόχους του Τραμπ – από την αλλαγή καθεστώτος έως το κλείσιμο του δρόμου του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων – παραμένουν ανεκπλήρωτοι.

Ορατότης μηδέν

Οι φόβοι για ένα πιο παρατεταμένο αδιέξοδο έχουν αυξηθεί αφότου ο Τραμπ ακύρωσε ένα ταξίδι των διαπραγματευτών του στο Ισλαμαμπάντ το διήμερο 24 – 25 Απριλίου, και στη συνέχεια απέρριψε μία ιρανική προσφορά για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει «παγώσει» από τις 8 Απριλίου, βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη πρότεινε να τεθεί στην άκρη η συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι να τερματιστεί επίσημα η σύγκρουση και να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό δεν έπεισε τον Τραμπ, ο οποίος απαίτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν εξαρχής.

Υπήρξε μία αχτίδα ελπίδας στις 30 Απριλίου, όταν το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε στείλει μία αναθεωρημένη πρόταση μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, προκαλώντας πτώση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν αυξηθεί απότομα από τότε που οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν ήταν ικανοποιημένος» με την προσφορά, αν και είπε ότι υπήρχαν συνεχιζόμενες τηλεφωνικές επαφές. Η αποτυχία απόσπασης της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού μεταφοράς πετρελαίου από τον ιρανικό έλεγχο, μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης, θα αποτελούσε ένα σημαντικό πλήγμα για την κληρονομιά του Τραμπ.

«Θα τον θυμόμαστε ως τον Πρόεδρο των ΗΠΑ που έκανε τον κόσμο λιγότερο ασφαλή», δήλωσε η Λόρα Μπλούμενφελντ, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο «Τζονς Χόπκινς» στην Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι η «απελπισία» του Ιράν αυξάνεται λόγω της στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης και ότι ο Τραμπ «κρατά όλα τα χαρτιά και έχει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να κάνει την καλύτερη συμφωνία», αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

«Με τα επόμενα βήματά του αβέβαια και χωρίς σαφή τελικό στόχο, ο Τραμπ έχει θέσει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις το ενδεχόμενο παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, πιθανώς για μήνες ακόμη, με στόχο την περαιτέρω μείωση των εξαγωγών πετρελαίου του και τον εξαναγκασμό της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία αποπυρηνικοποίησης», δήλωσε στο Reuters, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ταυτόχρονα, άφησε ανοιχτή την «πόρτα» για επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.