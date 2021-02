Κιμ Γιονγκ Ουν: Εμφανίστηκε δημόσια μετά από ένα χρόνο η σύζυγός του – Πού είχε «εξαφανιστεί»

Την επανεμφάνισή της μετά από περίπου ένα χρόνο έκανε η σύζυγος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ρι Σολ Γιου ήταν τον Ιανουάριο του 2020 σε μια γιορτή για το νέο σεληνιακό έτος.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας κυκλοφόρησαν την Τρίτη (16/2) φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται τόσο ο Κιμ Γιονγκ Ουν, όσο και η Ρι Σολ Γιου να χαμογελούν ενώ παρακολουθούν μια παράσταση που τιμά τον πατέρα του συζύγου της, πρώην ανώτατο αρχηγό της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε θέατρο της Πιονγιάνγκ.

Η μακρά απουσία της «Πρώτης Κυρίας» της Βόρειας Κορέας πυροδότησε έντονη φημολογία για την υγεία της ή μια πιθανή εγκυμοσύνη. Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap υπογράμμισε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας υποστηρίζει πως η Ρι περιόρισε τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε επίσης ότι «δεν έχουν εντοπιστεί ασυνήθιστα σημάδια» και είπε ότι η Ρι φαίνεται να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η Ρι Σολ Γιου έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί.

Ο Χονγκ Μιν, διευθυντής του ερευνητικού τμήματος της Βόρειας Κορέας στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας, δήλωσε επίσης στην εφημερίδα «Daily Star» ότι ο κορονοϊός μπορεί να είναι το κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της Ρι από το κοινό. «[Η εξαφάνισή της] θα μπορούσε να οφείλεται στον κορονοϊό… Ως μητέρα με μικρά παιδιά, η συμμετοχή σε δημόσιες δραστηριότητες ενέχει κινδύνους για πιθανή μόλυνση» σημείωσε.

#breaking Ri Sol Ju, wife of North Korean leader Kim Jong Un, makes what appears to be her first public appearance in a year, attending an art performance in Pyongyang. South Korea’s NIS believes she is well and may have avoided appearances as a COVID-19 precaution. (KCNA images) pic.twitter.com/f73kT54OnF