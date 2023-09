Το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 4 ολόκληρα χρόνια – κατά σύμπτωση (;) πάλι στη Ρωσία – πραγματοποιεί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έφτασε με το ιδιωτικό τρένο του στο Βλαδιβοστόκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ με προορισμό τη Ρωσία την Κυριακή με το τεθωρακισμένο τρένο του, το οποίο είναι βαμμένο σε πράσινο χρώμα της ελιάς, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας, συνοδευόμενος από κορυφαίους αξιωματούχους της αμυντική βιομηχανίας και του στρατού.

Ακριβώς αυτή η συνοδεία, οι στρατιωτικοί και οι αξιωματούχοι του αμυντικού τομέα έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις της Δύσης, που θεωρεί ότι «ψήνεται» συμφωνία Μόσχας – Πιονγιάνγκ για προμήθεια της Ρωσίας βορειοκορεατικών εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βίντεο που μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση δείχνει τον Κιμ Γιονγκ Ουν ντυμένο με κοστούμι να κατεβαίνει χαμογελώντας από το τρένο σ’ ένα κόκκινο χαλί σ’έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην ρωσική Άπω Ανατολή όπου το υποδέχεται μια επίσημη αντιπροσωπεία.

Μια στρατιωτική μπάντα που είχε παραταχθεί στην πλατφόρμα του σταθμού άρχισε να παιανίζει λίγο αργότερα.

