Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, συνεχίζει την επίσκεψή του τη Ρωσία και σήμερα (15.9.20213) κατέφθασε στην Καμσαμόλσκ στον Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου περιηγήγθηκε σε αεροναυτικό εργοστάσιο.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε με τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καμσαμόλσκ στον Αμούρ», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, TASS.

Το πρακτορείο τόνισε πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναμενόταν να μεταβεί σε «αεροναυτικό εργοστάσιο».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το εργοστάσιο αυτό παράγει «στρατιωτικό και πολιτικό εξοπλισμό».

Προχθές Τετάρτη, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι.

Οι δυο άνδρες είχαν επίσημες συνομιλίες διάρκειας δύο και πλέον ωρών, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων των δυο κρατών, ιδίως σε στρατιωτικό επίπεδο.

