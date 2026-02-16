Κιμ Τζου Ε – Κιμ Γιο Γιονγκ: Η κόρη και η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν θα κονταροχτυπηθούν για τη διαδοχή στη Βόρεια Κορέα

Η επόμενη ημέρα στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν, ενδέχεται να κριθεί από μια σκληρή οικογενειακή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γυναίκες: τη νεαρή κόρη του ηγέτη Κιμ τζου Ε και τη φιλόδοξη θεία της και αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ. Σε ένα καθεστώς όπου η εξουσία μεταβιβάζεται κληρονομικά αλλά διατηρείται με ισχύ, η μάχη διαδοχής δεν είναι ποτέ απλή πολιτική διαδικασία – είναι ζήτημα επιβίωσης και το ρίσκο ενός νέου εμφυλίου στο καθεστώς είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να έχει επιλέξει την κόρη του Κιμ Τζου Ε για να τον διαδεχτεί στην εξουσία, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών σε βουλευτές την Πέμπτη (12.02.2026), σε μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για το μέλλον του καθεστώτος. Η ανάδειξη της μόλις 13 ετών Κιμ Τζου Ε μπορεί να σηματοδοτεί τη συνέχεια της δυναστείας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης, με τη θεία της, Κιμ Γιο Γιονγκ, να εμφανίζεται ως ο πιο άμεσος και επικίνδυνος διεκδικητής της εξουσίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών, η νεαρή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο.

Σε ένα καθεστώς όπου η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συχνά καταλήγουν σε εκκαθαρίσεις, η επόμενη ημέρα της Πιονγκγιάνγκ παραμένει ένα από τα πιο αβέβαια γεωπολιτικά σενάρια στον κόσμο.

Επιπλέον προέκυψαν και κάποια εύλογα ερωτήματα: Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέγει διάδοχο ενώ εκείνος ειναι μόλις 42 ετών; Συμβαίνει κάτι με την υγεία του;

Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν έντονες φήμες για προβλήματα υγείας του.

Καπνίζει και πίνει αρκετό αλκοόλ, ενώ αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση – προβλήματα που είχε και ο πατέρας του πριν πεθάνει από καρδιακή προσβολή.

Παρά την «προώθηση» της κόρης του, η διαδοχή μόνο δεδομένη δεν είναι. Η Κιμ Γιο Γιονγκ 38 ετών, διαθέτει σημαντική πολιτική και στρατιωτική στήριξη και θεωρείται από πολλούς η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα στο καθεστώς.

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος πληροφοριών της Νότιας Κορέας Rah Jong-yil έχει προειδοποιήσει ότι, αν θεωρήσει πως έχει πιθανότητες να γίνει η ανώτατη ηγέτιδα, θα κινηθεί αποφασιστικά – κάτι που καθιστά μια σύγκρουση εξουσίας «πιθανή».

Την ίδια ώρα η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά στο πλευρό του πατέρα της σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, στρατιωτικές παρελάσεις και επίσημες τελετές.

Η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της θεωρείται σαφές σημάδι ότι προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο, ενώ κομβική θα είναι τυχόν συμμετοχή της σε μεγάλο κομματικό συνέδριο – τη σημαντικότερη πολιτική διοργάνωση της χώρας.

Μια δυναστεία χωρίς έλεος

Η ιστορία της οικογένειας Κιμ έχει δείξει ότι τέτοιες συγκρούσεις σπάνια είναι αναίμακτες. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2011, ο ηγέτης στράφηκε εναντίον του θείου και πολιτικού του μέντορα, Jang Song-thaek, ο οποίος συνελήφθη, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε το 2013.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο ετεροθαλής αδελφός του, Kim Jong-nam, δολοφονήθηκε στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ με τον νευροτοξικό παράγοντα VX.

Η προϊστορία αυτή ενισχύει τους φόβους ότι οποιαδήποτε εσωτερική αντιπαράθεση για τη διαδοχή μπορεί να εξελιχθεί σε βίαιη αναμέτρηση.