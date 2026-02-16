Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κιμ Τζου Ε – Κιμ Γιο Γιονγκ: Η κόρη και η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν θα κονταροχτυπηθούν για τη διαδοχή στη Βόρεια Κορέα

Τι συμβαίνει με την υγεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη;
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του Κιμ Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του Κιμ Τζου Ε / KCNA via REUTERS

Η επόμενη ημέρα στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν, ενδέχεται να κριθεί από μια σκληρή οικογενειακή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γυναίκες: τη νεαρή κόρη του ηγέτη Κιμ τζου Ε και τη φιλόδοξη θεία της και αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ. Σε ένα καθεστώς όπου η εξουσία μεταβιβάζεται κληρονομικά αλλά διατηρείται με ισχύ, η μάχη διαδοχής δεν είναι ποτέ απλή πολιτική διαδικασία – είναι ζήτημα επιβίωσης και το ρίσκο ενός νέου εμφυλίου στο καθεστώς είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να έχει επιλέξει την κόρη του Κιμ Τζου Ε για να τον διαδεχτεί στην εξουσία, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών σε βουλευτές την Πέμπτη (12.02.2026), σε μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για το μέλλον του καθεστώτος. Η ανάδειξη της μόλις 13 ετών Κιμ Τζου Ε μπορεί να σηματοδοτεί τη συνέχεια της δυναστείας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης, με τη θεία της, Κιμ Γιο Γιονγκ, να εμφανίζεται ως ο πιο άμεσος και επικίνδυνος διεκδικητής της εξουσίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών, η νεαρή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του Κιμ Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του Κιμ Τζου Ε / KCNA via REUTERS
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την 13χρονη κόρη του Κιμ Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την 13χρονη κόρη του Κιμ Τζου Ε / KCNA via REUTERS
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του και διάδοχό του
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του και διάδοχό του / KCNA via REUTERS

Σε ένα καθεστώς όπου η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συχνά καταλήγουν σε εκκαθαρίσεις, η επόμενη ημέρα της Πιονγκγιάνγκ παραμένει ένα από τα πιο αβέβαια γεωπολιτικά σενάρια στον κόσμο.

Επιπλέον προέκυψαν και κάποια εύλογα ερωτήματα: Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέγει διάδοχο ενώ εκείνος ειναι μόλις 42 ετών; Συμβαίνει κάτι με την υγεία του;

Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν έντονες φήμες για προβλήματα υγείας του. 

Καπνίζει και πίνει αρκετό αλκοόλ, ενώ αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση – προβλήματα που είχε και ο πατέρας του πριν πεθάνει από καρδιακή προσβολή.

Παρά την «προώθηση» της κόρης του, η διαδοχή μόνο δεδομένη δεν είναι. Η Κιμ Γιο Γιονγκ 38 ετών, διαθέτει σημαντική πολιτική και στρατιωτική στήριξη και θεωρείται από πολλούς η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα στο καθεστώς.

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος πληροφοριών της Νότιας Κορέας Rah Jong-yil έχει προειδοποιήσει ότι, αν θεωρήσει πως έχει πιθανότητες να γίνει η ανώτατη ηγέτιδα, θα κινηθεί αποφασιστικά – κάτι που καθιστά μια σύγκρουση εξουσίας «πιθανή».

Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ
Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ / REUTERS / Jorge Silva / Pool / File Photo

Την ίδια ώρα η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά στο πλευρό του πατέρα της σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, στρατιωτικές παρελάσεις και επίσημες τελετές.

Η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της θεωρείται σαφές σημάδι ότι προετοιμάζεται για μελλοντικό ηγετικό ρόλο, ενώ κομβική θα είναι τυχόν συμμετοχή της σε μεγάλο κομματικό συνέδριο – τη σημαντικότερη πολιτική διοργάνωση της χώρας.

Μια δυναστεία χωρίς έλεος

Η ιστορία της οικογένειας Κιμ έχει δείξει ότι τέτοιες συγκρούσεις σπάνια είναι αναίμακτες. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2011, ο ηγέτης στράφηκε εναντίον του θείου και πολιτικού του μέντορα, Jang Song-thaek, ο οποίος συνελήφθη, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε το 2013.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο ετεροθαλής αδελφός του, Kim Jong-nam, δολοφονήθηκε στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ με τον νευροτοξικό παράγοντα VX.

Η προϊστορία αυτή ενισχύει τους φόβους ότι οποιαδήποτε εσωτερική αντιπαράθεση για τη διαδοχή μπορεί να εξελιχθεί σε βίαιη αναμέτρηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χίλαρι Κλίντον κατά Ντόναλντ Τραμπ από το Μόναχο: «Ντροπιαστική η στάση για την Ουκρανία, πρόδωσε τη Δύση»
«Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος»
Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον
Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης – διαδόχου του Κιμ Γιονγκ Ουν σε εγκαίνια κατοικιών για τις οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το πρακτορείο δείχνουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται τις νέες κατοικίες, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του και διάδοχό του
Newsit logo
Newsit logo