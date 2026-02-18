Κίνα: 12 νεκροί από έκρηξη σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων – Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση

Ανείπωτη τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την πόλη Σιανγκγιάνγκ της περιφέρειας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα, με έκρηξη σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων, από την οποία έχασαν την ζωή τους αρκετοί άνθρωποι ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

Το κρατικό δίκτυο CCTV ανέφερε σήμερα (18.02.2026) ότι αρχικά ξέσπασε πυρκαγιά, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να καούν 50 τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος πυροτεχνημάτων, που είναι αρκετά διαδεδομένα στην Κίνα, ωστόσο έπειτα σημειώθηκε έκρηξη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δώδεκα άνθρωποι να σκοτωθούν, με τις αρμόδιες κινεζικές αρχές να ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV.

At around 2 pm on Feb 18, a fireworks shop in Zhengji Town, Yicheng, Xiangyang, Hubei Province caught fire and exploded. The blaze affected about 50 square meters and left 12 people dead. The cause of the explosion is under investigation.#ChinaNews #Breaking pic.twitter.com/wJQYhGb6Pv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 18, 2026

Οι εκρήξεις που σχετίζονται με πυροτεχνήματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην Κίνα, όπου τα βεγγαλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και συχνά αδιακρίτως σε εορταστικές περιστάσεις όπως οι γιορτές για το Σεληνιακό Νέο Έτος, που ξεκίνησε χθες.

Τον Ιούνιο του 2025, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη γειτονική Χουνάν είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 26.

Κάποιες πόλεις στην Κίνα έχουν απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων για λόγους ασφαλείας και εξαιτίας ανησυχιών για την μόλυνση του αέρα, αλλά τα μέτρα αυτά προκαλούν διαμάχη καθώς τα βεγγαλικά, που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα, έχουν σημαντικό ρόλο στους εορτασμούς για το Νέο Κινεζικό Έτος.