Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε διόδια, ενώ ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία και μεταφορά ουρανίου στις ΗΠΑ

Βαθιά ανάσα για την παγκόσμια οικονομία προκάλεσε η είδηση πως το Ιράν ανοίγει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία, ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για συμφωνία.

Ωστόσο τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι τόσο απλά καθώς μπορεί το Ιράν να ανακοίνωσε πως ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, όμως θέτει όρους μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάι, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, η ναυσιπλοΐα θα επιτρέπεται μόνο μέσω προκαθορισμένων διαδρομών που ορίζει το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα λήψης «αντίστοιχων μέτρων» εφόσον συνεχιστούν περιορισμοί σε ιρανικά λιμάνια.

Ο Μπακάι χαρακτήρισε το Ιράν ως «φύλακα των Στενών του Ορμούζ», σημειώνοντας ότι θα επιδεικνύεται ευελιξία όπου κρίνεται απαραίτητο, χωρίς όμως να αλλάζει ο βασικός έλεγχος της διέλευσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εξετάζεται η επιβολή τελών σε ορισμένα εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια δίοδο. Ο αξιωματούχος Μαχμούντ Ναμπαβιάν φέρεται να δήλωσε ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο μετά την καταβολή σχετικού αντιτίμου, ενώ συνέδεσε τις εξελίξεις και με ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, θέση που η Ουάσιγκτον απορρίπτει.

Σε ξεχωριστή τοποθέτηση, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πρόσθετους όρους, σύμφωνα με τους οποίους κάθε διέλευση απαιτεί έγκριση, τα εμπορικά πλοία πρέπει να ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές και τα στρατιωτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην περιοχή.

Οι διαφορετικές δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δημιουργούν εικόνα ασάφειας ως προς το τελικό καθεστώς διέλευσης, την ώρα που οι εντάσεις γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο παραμένουν υψηλές και δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο συμφωνημένο κείμενο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

JUST IN: Ship traffic resumes in the Strait of Hormuz after reopening today. pic.twitter.com/gr3Dh4a547 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 17, 2026

«Υπάρχουν σημαντικές διαφορές»

Σημαντικές διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εξακολουθούν να υφίστανται προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, επισημαίνοντας ότι το να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ «εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, υποστήριξε ότι «δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία επί των λεπτομερειών για τα πυρηνικά θέματα» και απαιτούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη ήλπιζε ότι μια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων ημερών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός «ώστε να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερες συνομιλίες για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και την εξασφάλιση πολεμικών αποζημιώσεων».

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα παράσχει εγγυήσεις στη διεθνή κοινότητα για την ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματός του», συνέχισε.

«Οποιοδήποτε άλλο αφήγημα σχετικά με τις εν εξελίξει συνομιλίες αποτελεί διαστρέβλωση της κατάστασης», υπογράμμισε.

Τραμπ: Συμφωνία μέσα στο διήμερο – Θα μεταφέρουμε το ουράνιο στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του αφού ευχαρίστησε το Ιράν που άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ, στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν έχει λήξει ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ. Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Σε συνεχόμενες αναρτήσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό πως απαγόρευσε στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στο ΝΑΤΟ λέγοντας πως δεν έχουν καμία δουλειά στο Στενό του Ορμούζ, εκτός αν θέλουν να φορτώσουν πετρέλαιο.

Επίσης μιλώντας στο πρακτορείο Reuters είπε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Στη συνέντευξή του επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.

Ιράν: «Δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι» η μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ

Η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ «δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές που προβάλλει η Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συμφωνίας που θα προέβλεπε τη μεταφορά ιρανικού πυρηνικού υλικού σε αμερικανικό έδαφος, επισημαίνοντας ότι τέτοιο ζήτημα δεν έχει τεθεί στις διαπραγματεύσεις.