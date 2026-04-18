Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci

Φωτιές ανάβει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και λίγες ημέρες. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Νωρίτερα ωστόσο ο Ντόναλντ Τράμπ κάνει λόγο για κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είχαμε καλά νέα πριν από 20 λεπτά. Φαίνεται ότι τα πάμε πολύ καλά στο θέμα του Ιράν και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα είναι «πολύ χαρούμενος» για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο – «Συμβαίνουν πολλά καλά και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο»
Στις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία του για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Η 34χρονη Έιμι Έσκριτζ είναι η 11η στη λίστα με τους νεκρούς επιστήμονες στις ΗΠΑ - Αυτοπυροβολισμός η αιτία θανάτου της
Τουλάχιστον 10 επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με πρόσβαση σε ευαίσθητα προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 2023
Η 11η επιστήμονας
IDF: Το Ιράν είναι εντελώς αποδυναμωμένο – Νεκροί 1700 «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
«Το Ιράν προσέρχεται στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς πολύ αδύναμο και με μία πολύ αδύναμη οικονομία, είναι απλώς γυμνοί», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF)
Ισραηλινό F-16
