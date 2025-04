Κίνα: «Ανεύθυνες οι δηλώσεις Ζελένσκι ότι γνωρίζουμε για Κινέζους που πολεμούν με τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία»

Κορυφώνεται η «κόντρα» ανάμεσα στην Ουκρανία και την Κίνα, μετά την αιχμαλώτιση, την περασμένη Τρίτη (08.04.2025) δύο Κινέζων στρατιωτών που πολεμούσαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού, γεγονός που είχε προκαλέσει την οργή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά την αποκάλυψη ότι Κινέζοι στρατιώτες πολεμούσαν στην ανατολική Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο και «έριξε το μπαλάκι» σε Ευρώπη κι ΗΠΑ, ζητώντας την «απάντησή τους» για την υπόθεση αυτή.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος προχώρησε «ένα βήμα παραπάνω» και ισχυρίστηκε χθες (09.04.2025) ότι το Πεκίνο γνώριζε πως η Ρωσία έχει στρατολογήσει Κινέζους πολίτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ακόμα ότι το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες για 155 Κινέζους πολίτες που βοηθούν τη Μόσχα στη στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Κίνα γνωρίζει πως δεκάδες πολίτες της έχουν στρατολογηθεί από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στο ουκρανικό έδαφος.

Ωστόσο οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου προκάλεσαν την αντίδραση της Κίνας, που απάντησαν στον Ζελένσκι λέγοντας ότι πρέπει να προσέχει αυτά που λέει και που υποστηρίζει.

«Συνιστούμε στις ενδιαφερόμενες πλευρές να έχουν μια δίκαιη και λογική άποψη του ρόλου της Κίνας και να μην προχωρούν σε ανεύθυνες δηλώσεις», αντέδρασε σήμερα ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Λιν απαντούσε σε ερώτηση για τις δηλώσεις Ζελένσκι στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου. «Η κινεζική κυβέρνηση πάντα ζητεί από τους πολίτες της να μένουν μακριά από τις ζώνες των συγκρούσεων» και «κυρίως να αποφεύγουν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε μέρος» του κόσμου, υπογράμμισε ο Λιν Ζιάν.

«Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Κίνα ούτε ευθύνεται για την ουκρανική κρίση ούτε συμμετέχει σε αυτή. Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές και προωθούμε ενεργά μια ειρηνική λύση», πρόσθεσε.

