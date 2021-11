Μεγάλες ποσότητες από λάχανα, ρύζι και αλεύρι προμηθεύονται σήμερα Τετάρτη (3.11.2021) οι καταναλωτές στην Κίνα, θέλοντας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης να προμηθευτεί βασικά αγαθά ο κόσμος ώστε να τα αποθηκεύσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κίνας διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς προμήθειες, μετά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα με πανικόβλητους αγοραστές να συρρέουν στα καταστήματα για τις αγορές τους, φοβούμενοι τις «περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», οι οποίες δεν αφορούν μόνο την COVID-19 αλλά και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα μια ειδοποίηση, ενθαρρύνοντας τις αρχές να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στο να εξασφαλίσουν προμήθειες τροφίμων και σταθερές τιμές ενόψει του χειμώνα, ύστερα από την πρόσφατη αύξηση στις τιμές των λαχανικών και την κλιμάκωση της έξαρσης της COVID-19.

Ωστόσο η σύσταση του υπουργείου προς τα νοικοκυριά να έχουν αποθέματα αγαθών καθημερινής ανάγκης στην περίπτωση έκτακτης κατάστασης, προκάλεσε σημαντική σύγχυση, οδηγώντας κάποιους να σπεύσουν στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν επιπλέον ποσότητες σε λάδι και ρύζι.

China's government tells families to stock up on food & essentials. Sparks huge concern on social media. Vegetable prices have been soaring across China. Some speculated it was because of Taiwan tensions. State media said it was to prepare for COVID lockdowns @CNN @jchatterleyCNN pic.twitter.com/3h1Uo5t1Oa