Τουλάχιστον 36 σκοτώθηκαν και άλλοι δύο αγνοούνται στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο στην πόλη Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν στην Κίνα.

Ακόμη δύο εργαζόμενοι στην εγκατάσταση της Kaixinda Trading, στη λεγόμενη «ζώνη της τεχνολογίας» της Ανγιάνγκ, τραυματίστηκαν, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

An explosion and fire at a factory (Kaixinda Trading Co Ltd.) in the Chinese city of Anyang, Henan Province, killed at least 36 people and injured two. Two more people are missing. pic.twitter.com/1bcOcgytfy