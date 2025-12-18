Κίνα: Φουτουριστικό τοπίο, εικόνες με τα βουνά «καλυμμένα» από φωτοβολταϊκά

Απόκοσμες εικόνες αποκαλύπτουν τα βουνά της νοτιοδυτικής Κίνας να καλύπτονται από απέραντα φωτοβολταϊκά, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή. Στις ορεινές και υψηλού υψομέτρου περιοχές της επαρχίας Γκουιζού, οι τοπικές κοινότητες βασίζονταν παραδοσιακά στην καλλιέργεια πατάτας και φαγόπυρου για την επιβίωσή τους. Σήμερα, η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανοίγει νέους δρόμους εξέλιξης για αυτές τις περιοχές, μετατρέποντας παλιά φυσικά μειονεκτήματα σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει τοπικός αξιωματούχος στην China Daily, το μεγάλο υψόμετρο και οι σκληρές κλιματικές συνθήκες περιορίζουν τις γεωργικές αποδόσεις, ενώ η εκτεταμένη βόσκηση επιβάρυνε το περιβάλλον. Παρά τις δυσκολίες, η επένδυση σε έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Και κάπως έτσι τα βουνά «καλύφθηκαν» από φωτοβολταϊκά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

China carpeted an extensive mountain range with solar panels in the hinterland of Guizhou pic.twitter.com/NcW6l4i4nt — non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 9, 2025

Το 2019, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην πόλη Εράνγκ, στην κομητεία Γουέινινγκ, τέθηκε σε λειτουργία στο υψηλότερο σημείο της επαρχίας. Καλύπτοντας 866.000 τετραγωνικά μέτρα, παράγει περίπου 53 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως. Παράλληλα, κάτω από τα πάνελ καλλιεργούνται φαρμακευτικά φυτά και λαχανικά, αυξάνοντας την αξία της γης και προσφέροντας σταθερές θέσεις εργασίας στους κατοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In China’s Guizhou province, mountains are literally covered with solar panels



On steep slopes unsuitable for agriculture, China has built massive solar farms.



Thousands of panels now blanket mountain ridges all the way to the horizon, turning rocky terrain into… pic.twitter.com/dlC85IbXSt — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

«Καθημερινά απασχολούμε περίπου 30 χωρικούς, που φροντίζουν τα πάνελ και ξεχορταριάζουν στις περιόδους εκτός καλλιέργειας, εξασφαλίζοντας σταθερό εισόδημα όλο τον χρόνο», λέει ο Zhang Puqing, υπεύθυνος φωτοβολταϊκού σταθμού στην κομητεία Ανλόνγκ της αυτόνομης περιφέρειας Μπουέι-Μιάο.

Η αιολική ενέργεια γνωρίζει επίσης ραγδαία ανάπτυξη, με το πρώτο αιολικό έργο να συνδέεται στο δίκτυο το 2011. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η συνολική ισχύς ανανεώσιμων πηγών στο Γκουιζού έφτασε τα 21,8 εκατομμύρια κιλοβάτ, εκ των οποίων 6 εκατομμύρια από αιολικά πάρκα και 15 εκατομμύρια από ηλιακές εγκαταστάσεις.

Δεκάδες νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και σύμφωνα με τα σχέδια, έως το 2025 η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας θα φτάσει τα 10,8 εκατομμύρια κιλοβάτ, ενώ η ηλιακή θα αγγίξει τα 31 εκατομμύρια κιλοβάτ.